Nadie compra el cartón de reciclaje en Bucaramanga; está muy barato

Bucaramanga

Los recicladores de Bucaramanga no recogen el cartón de las casas y del comercio local; dicen que las empresas que compra el material recolectado pagan muy poco, tan poca plata que no compensa el esfuerzo que hacen a diario recorriendo la ciudad.

“El cartón está por todas partes; nadie recoge el cartón porque el sábado estaba a $50 el kilo. Entre semana lo están pagando a $100. En las chatarrerías tampoco lo están recibiendo”, informó Luis Francisco Santander, un líder del gremio en un video publicado en redes sociales.

El dirigente, quien se denomina “Pachín Bailarín Reciclador” asegura que las empresas tienen mucho cartón; no es rentable para ellos. No lo están exportando, explicó. “Toda la chatarra está bajando”, indicó

“Llevarlo de extremo a extremo de la ciudad no da. Usted lleva una zorra con cartón y le dan $4.000 o $5.000. A veces uno llega con el cartón y le dicen que no lo están comprando”, se quejó.