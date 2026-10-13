Fecode pide al Ministerio de Educación aclarar el alcance de circular sobre actividades sindicales

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) pidió al Ministerio de Educación aclarar el alcance de la Circular 051, expedida el 9 de octubre, para evitar que se interprete como una restricción a las protestas pacíficas y las actividades sindicales de los docentes.

El sindicato expresó su preocupación por los posibles alcances de la medida, relacionada con la continuidad del servicio educativo y la recuperación del tiempo académico.

Fecode aseguró que los maestros mantendrán su compromiso con el cumplimiento de los planes de estudio y el desarrollo de los contenidos académicos durante lo que resta del año escolar.

Sin embargo, la organización pidió garantías para que la participación de los educadores en actividades sindicales no genere intimidaciones ni consecuencias adversas.

Por esta razón, Fecode insistió en la necesidad de que el Ministerio precise las disposiciones de la circular y evite interpretaciones que puedan obstaculizar el derecho a la protesta pacífica y el ejercicio de la actividad sindical.