Centrales obreras y sectores políticos marcharán contra anuncios del Gobierno

Las centrales obreras marcharán este miércoles 14 de octubre para rechazar los anuncios del Gobierno nacional sobre las reformas laboral y pensional, el salario mínimo y la reestructuración del Estado, según Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Protestaremos por los anuncios del Gobierno de desmontar la reforma laboral, la reforma pensional, el salario mínimo, la reestructuración del Estado que va a implicar privatizaciones, cierre de empresas, fusión de otras, con lo cual miles y miles de trabajadores del Estado se quedarán sin empleo”, afirmó Arias.

El dirigente sindical también cuestionó las presiones que, según denunció, se estarían ejerciendo sobre contratistas públicos para que renuncien a sus contratos.

“Adicionalmente, está la presión que hoy se ejerce sobre los contratistas que vienen del Gobierno anterior, presionándolos para que renuncien a sus contratos” agregó el presidente de la CUT.

A las movilizaciones se sumarán sindicatos de maestros, organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, colectivos de mujeres y jóvenes, organizaciones de la diversidad sexual y sectores políticos como el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.

Las manifestaciones fueron convocadas en las capitales y ciudades intermedias del país. En Bogotá, la concentración principal se realizará en el Parque Nacional, desde donde los participantes marcharán hacia la Plaza de Bolívar.

Entre los demás motivos de la jornada, Arias mencionó su rechazo al Estatuto Antiterrorista, los cambios al protocolo de actuación de la Policía durante las protestas sociales y las modificaciones relacionadas con el sistema de salud.