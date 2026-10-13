Davivienda integrará a DAVIbank desde noviembre: ¿qué cambia con el acuerdo?

Colombia

Davivienda se convirtió en el banco con mayor número de tarjetas de crédito en el país, ya que adquirió la operación de Scotiabank Colpatria en Colombia, Panamá y Costa Rica.

Ahora el banco firmó el acuerdo con DAVIbank, lo que permitirá integrar sus operaciones en Colombia desde el próximo 1 de noviembre. El contrato se suscribió este martes 13 de octubre y contempla el traslado a Davivienda de los activos, pasivos y contratos relacionados con el negocio financiero y bancario de DAVIbank.

La operación tiene un valor neto estimado de $2,18 billones e incluye activos por más de $38,3 billones, según informaron las entidades.

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¿Qué significa que DAVIbank pase a Davivienda?

Davivienda recibirá los recursos, las obligaciones y los contratos vinculados al negocio bancario de DAVIbank en Colombia. La integración busca reunir esas operaciones bajo Davivienda y hace parte de los movimientos empresariales del grupo financiero al que pertenecen ambas entidades.

Los activos incluyen los recursos y derechos económicos del negocio; los pasivos corresponden a sus obligaciones, y los contratos reúnen los acuerdos relacionados con su actividad financiera.

Logo DAVIbank e imágenes de referencia. Fotos: DAVIbank / Getty Images Ampliar Logo DAVIbank e imágenes de referencia. Fotos: DAVIbank / Getty Images Cerrar

¿Qué significan los $38,3 billones de la operación?

Los $38,3 billones corresponden al valor de los activos que pasarán de DAVIbank a Davivienda. Estos pueden incluir recursos y derechos económicos del negocio bancario. Por otro lado, los $2,18 billones son el valor neto estimado de los activos, las deudas y los contratos que se transferirán. Es decir, son dos cifras diferentes y no significan que Davivienda vaya a pagar $38,3 billones por DAVIbank.

Como parte del acuerdo, Davivienda entregará también acciones de una empresa llamada Holding Davivienda Internacional, que reúne sus operaciones en Centroamérica. La participación que recibirá DAVIbank equivale aproximadamente al 22 % de esa compañía.

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¿Qué se sabe sobre los clientes?

Javier Suarez, presidente de Davivienda, explicó detalles en W Radio sobre los cambios concretos que tendrían los usuarios en sus cuentas, tarjetas, créditos o canales digitales.

“Una red ampliada, habrá a disposición los cajeros automáticos de Davivienda, más los cajeros automáticos de Scotiabank, la red de oficinas también tendrá su proceso de integración, vamos a tener una red ampliada de oficinas, y eso en últimas termina redundando en beneficios también para nuestros clientes en el día a día”, explicó el presidente de Davivienda.

Además aclaró que los clientes de Scotiabank van a poder seguir usando la tarjeta para realizar retiros en cajeros automáticos de ambas entidades, y la alianza con Codensa con la tarjeta de crédito fácil seguirá.

“Los clientes, los instrumentos que tienen para trazar las tarjetas o las aplicaciones que tienen van a seguir funcionando, de tal manera que lo que va a terminar pasando es que esos clientes van a poder utilizar la la red de uno y otro banco, pero no van a tener que ir a cambiar la tarjeta”.

De mismo modo, la entidad reitera que cualquier modificación en las condiciones de los productos o en la forma de utilizarlos deberá ser precisada por ambas empresas.