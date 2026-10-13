Emergencia por lluvias en Cundinamarca: cuatro personas muertas y más de tres municipios en alerta

Alerta en Silvania por lluvias: creciente de quebrada deja una persona muerta y tres desaparecidas. Foto: Bomberos Cundinamarca.

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que las fuertes lluvias en el departamento han dejado personas muertas y varios municipios afectados en su infraestructura.

“En la última temporada de fuertes lluvias 4 personas perdieron la vida en Cundinamarca: uno en Villeta y tres en Fusagasugá”, aseveró Rey.

En ese mismo sentido, las lluvias del puente festivo generaron varias emergencias en el departamento. Por ejemplo, en la vereda Barital del municipio de Medina, el represamiento de una quebrada provocó una avenida torrencial que afectó una vivienda y sus enseres.

“La familia, conformada por tres personas, una de ellas con discapacidad, recibió apoyo de Bomberos para trasladarse al casco urbano de Medina, donde fueron recibidos por su red de apoyo familiar”, dijo el mandatario departamental.

Entretanto, en Madrid se registraron inundaciones en varios sectores del municipio, las cuales fueron atendidas por la Alcaldía con el apoyo de Bomberos y Defensa Civil.

Finalmente, en Venecia las lluvias generaron la caída de material, sin embargo ya fueron habilitadas las vías hacia San Antonio, Pandi y Cabrera; también se realiza monitoreo preventivo en la quebrada La Chorrera ante el aumento de su caudal.