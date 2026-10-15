Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 15 de octubre: horarios y barrios afectados
La suspensión del servicio se produce por trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.
La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este jueves 15 de octubre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que nueve localidades y algunos barrios de tres municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.
El motivo de la interrupción del servicio se genera por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.
Lea más: ¿El día estará lluvioso o soleado? Pronóstico del clima en Bogotá para este 15 de octubre
Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el jueves 15 de octubre
Localidad de Bosa
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la carrera 89 a la carrera 100, entre la calle 56 sur y la calle 58 sur en el barrio Santa Fe Bosa.
Localidad de Chapinero
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 0 este a la carrera 3 este, entre la calle 76 y la calle 79 en el barrio Los Rosales.
Lea también: Contraloría de Bogotá abre indagación preliminar por el estado de la grama de El Campín
Localidad de Engativá
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 76 a la calle 78, entre la carrera 68 y la carrera 70 en el barrio Las Ferias Occidental.
Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 47 y la calle 49 en el barrio Normandía.
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 77 a la calle 80, entre la carrera 100 y la carrera 113 en el barrio Villas de Granada I.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 39 sur y la calle 41 sur en el barrio Provivienda Occidental.
Le puede interesar: Cuáles son los requisitos para ser guardián de ciclovía en Bogotá: Convocatoria abierta septiembre
Localidad de Puente Aranda
Desde las 4:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la calle 18 a la calle 20, entre la carrera 33 y la carrera 35 en el barrio Cundinamarca.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 21 sur a la calle 25 sur, entre la carrera 11 y la carrera 14 en el barrio San José Sur.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 54 a la carrera 59, entre la calle 151 y la calle 153 en el barrio Mazurén.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 5:00 a. m. hasta las 7:00 a. m., de la calle 25 a la calle 27, entre la carrera 59 y la carrera 63 en el barrio Ciudad Salitre Nororiental.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 150 y la calle 152 en el barrio Cedro Salazar.
Desde las 8:45 a. m. hasta las 11:30 a. m., de la carrera 16 a la carrera 18, entre la calle 118 y la calle 120 en el barrio Santa Bárbara Occidental.
Le recomendamos: Ya puede ponerse al día con sus multas de tránsito: Bogotá ofrece el 60% de descuento en intereses
Municipio de Tocancipá
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. en la vereda Verganzo.
Municipio de Funza
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en la vereda El Hato.
Municipio de Chía
Desde las 4:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la vereda Fagua.
Municipio de Cajicá
Desde las 4:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en los sectores Chuntame, Canelón y de la calle 12 a la calle 14, entre la carrera 14 y la carrera 16.
Desde las 4:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en las veredas Chuntame y Canelón.
Municipio de Soacha
Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 1 a la calle 8, entre la carrera 0 y la carrera 8 en el barrio Buenos Aires de la Comuna 1.
Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 1 y la calle 4 en el barrio Parque Campestre.
Otros leyeron: ¿Cuánto recibirá de prima en 2026? Fórmula para calcular el pago y ejemplo con el salario mínimo
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...