Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 15 de octubre: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 15 de octubre. Foto: Enel Colombia.

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este jueves 15 de octubre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que nueve localidades y algunos barrios de tres municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la interrupción del servicio se genera por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el jueves 15 de octubre

Localidad de Bosa

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la carrera 89 a la carrera 100, entre la calle 56 sur y la calle 58 sur en el barrio Santa Fe Bosa.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 0 este a la carrera 3 este, entre la calle 76 y la calle 79 en el barrio Los Rosales.

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Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 76 a la calle 78, entre la carrera 68 y la carrera 70 en el barrio Las Ferias Occidental.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 47 y la calle 49 en el barrio Normandía.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 77 a la calle 80, entre la carrera 100 y la carrera 113 en el barrio Villas de Granada I.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 39 sur y la calle 41 sur en el barrio Provivienda Occidental.

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Localidad de Puente Aranda

Desde las 4:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la calle 18 a la calle 20, entre la carrera 33 y la carrera 35 en el barrio Cundinamarca.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 21 sur a la calle 25 sur, entre la carrera 11 y la carrera 14 en el barrio San José Sur.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 54 a la carrera 59, entre la calle 151 y la calle 153 en el barrio Mazurén.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 5:00 a. m. hasta las 7:00 a. m., de la calle 25 a la calle 27, entre la carrera 59 y la carrera 63 en el barrio Ciudad Salitre Nororiental.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 150 y la calle 152 en el barrio Cedro Salazar.

Desde las 8:45 a. m. hasta las 11:30 a. m., de la carrera 16 a la carrera 18, entre la calle 118 y la calle 120 en el barrio Santa Bárbara Occidental.

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Municipio de Tocancipá

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. en la vereda Verganzo.

Municipio de Funza

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en la vereda El Hato.

Municipio de Chía

Desde las 4:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la vereda Fagua.

Municipio de Cajicá

Desde las 4:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en los sectores Chuntame, Canelón y de la calle 12 a la calle 14, entre la carrera 14 y la carrera 16.

Desde las 4:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en las veredas Chuntame y Canelón.

Municipio de Soacha

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 1 a la calle 8, entre la carrera 0 y la carrera 8 en el barrio Buenos Aires de la Comuna 1.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 1 y la calle 4 en el barrio Parque Campestre.

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