Así fue el rescate de dos hombres que cayeron a un canal de agua en Bogotá

Sobre las 2 de la tarde de este miércoles 14 de octubre, dos hombres cayeron al canal de aguas sobre la Avenida NQS con Calle 63, siendo arrastrados por la fuerte corriente hasta la Calle 48 donde las autoridades lograron dar con su rescate.

Bomberos de las estaciones Chapinero y Ferias apoyaron a dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes con cuerdas realizaron el rescate de estos dos hombres, quienes salieron del agua, sanos y salvos.

El subintendente, Michael Vargas y el Patrullero, Andrés Marín aseguraron que siguieron a los hombres durante varias cuadras “Y con la ayuda de la ciudadanía, quien nos prestó una cuerda para podérsela arrojar a los hombres y sacarlos del agua”.

“Momentos antes de rescatarlos se siente una adrenalina adentro de uno, una emoción de hacer lo que sea para poder salvar esas personas. Por eso no se pensó dos veces, inmediatamente se priorizó la vida de ellos”, aseguraron los uniformados quienes lograron rescatar a estas dos personas con vida.

Las dos personas fueron atendidas por personal de la Secretaría de Salud tras su rescate.