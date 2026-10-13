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13 oct 2026 Actualizado 16:31

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Incautan 3 toneladas de marihuana ocultas en bultos de abono orgánico en Cundinamarca

De acuerdo con la información, el capturado

registra antecedentes por contrabando.

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Uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte propinaron un golpe al tráfico de estupefacientes en la vía Bogotá–Girardot, donde fueron incautados 3.000 kilogramos de marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 77+200, sector del municipio de Fusagasugá, donde los uniformados capturaron a un hombre de 44 años que transportaba la sustancia ilícita en un vehículo de carga.

La marihuana estaba distribuida en 97 bultos y camuflada bajo la modalidad de ocultamiento entre sacos de abono orgánico. El vehículo cubría la ruta Candelaria–Bogotá.

Durante el operativo también fueron incautados el vehículo utilizado para el transporte del estupefaciente y un teléfono celular, elementos que harán parte de la investigación judicial.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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