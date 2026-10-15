Emergencias por lluvias y vendavales en Cundinamarca: Funza y Soacha los más afectados

Un fuerte vendaval se registró en Funza, Cundinamarca, afectando al menos a 300 viviendas, según el reporte preliminar también se registraron daños en el servicio eléctrico tras la caída de árboles y postes, entre otros daños.

Desde la alcaldía municipal de Funza aseguraron que las principales afectaciones se concentraron en los barrios Samarkanda y Serrezuelita. En el coliseo municipal también se reportaron desprendimientos de tejas y rotura de vidrios. Los fuertes vientos se sintieron además en sectores como México, Nueva Gerona, Furatena, El Hato, Zuame y Bellizca, acompañados por lluvias localizadas.

“Con Riesgo Cundinamarca apoyaremos subsidiariamente al municipio para reemplazar los techos de las viviendas afectadas y suministrar los elementos que requieran los damnificados, mientras la administración municipal, bajo la coordinación de la alcaldesa Jeimmy Villamil, realiza el censo de afectados”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Entretanto en Soacha, también se presentaron graves emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias; una avenida torrencial en los barrios Zona industrial Cazuca y La Capilla causaron que la Autopista Sur colapsara y se inundará, bloqueando así el paso de vehículos por el sector de Terreros.

“Estamos en territorio, atendiendo las emergencias y coordinando las acciones necesarias para proteger a las familias de Soacha. Nuestra prioridad es responder oportunamente a las afectaciones que dejan las lluvias y trabajar de manera articulada para reducir los riesgos en los sectores más vulnerables”, afirmó el alcalde Julián Sánchez.

Las autoridades de ese municipio trabajan con maquinaria para intervenir los desarenadores de la Novena, La Capilla y El Barreno, puntos estratégicos para el manejo de los materiales que arrastraron las lluvias y la atención de las situaciones que pueden afectar a los habitantes y la movilidad.

Así mismo se presentaron otras emergencias en el departamento: en Lenguazaque se registró una inundación en el sector del Parque de la Virgen; en Cota, cuatro familias reportaron daños en las cubiertas de sus viviendas y filtraciones de agua en el sector del cerro Manjuy.