Ojo con las espumas que usa en las fiestas: varias personas resultaron con conjuntivitis en Girardot

Este fin de semana en varios municipios del departamento de Cundinamarca se llevaron a cabo varias fiestas tradicionales y populares. Tras las celebraciones varios asistentes a las fiestas de Girardot denunciaron a través de sus redes sociales afectaciones oculares por cuenta del uso de las famosas espumas que usan en medio del desarrollo de diferentes actividades.

Incluso, en una de las denuncias se expone que un niño tuvo que ser trasladado a urgencias debido a la afectación de sus ojos:

“@Maria Fernanda: mi hijito igual. Y en urgencias todos igual”.

“@Estefani: yo también tengo los ojos rojos por esa espuma como que le agregaron otros químicos”.

“@𝖘𝖆𝖒𝖚𝖊𝖑 Riveros : a mi también me pasó lo mismo, tengo las venas del ojo hinchadas y acada rato tengo los ojos llorosos”.

Ante la situación, Caracol Radio consultó con el alcalde de Girardot, Salomón Said Arias y confirmó que si se presentaron consultas en urgencias por conjuntivitis el día domingo, pero no es solo por la espuma fue por la mezcla con harina, maicena y unos colorantes que estaban usando en medio de la celebración.