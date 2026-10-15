¿El día estará lluvioso o soleado? Pronóstico del clima en Bogotá para este 15 de octubre

Conozca aquí el clima que tendrá la capital del país este jueves 15 de octubre. Foto: Getty Images.

La Alcaldía de Bogotá, por medio del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), informó en su página web el pronóstico del clima para este jueves 15 de octubre, el cual estará marcado por condiciones de nubosidad, acompañado de algunos episodios de lluvia en el día.

En términos generales, en el día va a estar marcado por las condiciones nubladas con tiempo seco y no se descartan algunos episodios de lluvias.

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Reporte del IDIGER para este jueves 15 de octubre en Bogotá

Durante las primeras horas de la madrugada, se estima un cielo con condiciones de nubosidad variada con predominio de tiempo seco.

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De igual manera, la temperatura mínima estimada será de 10 °C y máxima de 19 °C.

En horas de la mañana, se espera un cielo con condiciones de nubosidad variada y predominio de tiempo seco, con algunas lloviznas en algunos sectores de la localidad de Usme.

De igual manera, a lo largo del día se prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado.

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¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Siga estos siguientes pasos para poder consultar el mapa de lluvias de forma sencilla y rápida desde un celular, tablet o computador en tiempo real:

Ingrese a la página web mapas.bogota.gov.co y seleccione, en el costado derecho, el ícono de mapa. En la opción tipos de mapa, busque en la parte inferior, donde dice otros mapas, y dar clic en el que dice ‘Lluvias’. Luego de esto, en el buscador, que se encuentra en la parte superior de la izquierda, escriba la dirección del lugar en el que desea conocer si se presentan lluvias o no. Por último, seleccione la dirección que reconoce el sistema y le va a mostrar en el mapa la ubicación que quería consultar.

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