“Con más fuerza nos movilizaremos”: Rechazan acuerdos mineros de MinAmbiente en Páramo de Santurbán

Organizaciones defensoras del páramo de Santurbán en Santander, rechazaron la decisión del Ministerio de Ambiente de reafirmar los acuerdos suscritos entre el gobierno del expresidente Iván Duque y el municipio de Vetas, durante 2021 y 2022, relacionados con la actividad minera en este territorio.

Según explicó en Caracol Radio Mayerly López, líder y vocera del Comité para la Defensa y el Agua del Páramo de Santurbán, los acuerdos contemplan la sustracción de más de 700 hectáreas que actualmente son consideradas zona de páramo, con el propósito de habilitar 16 títulos mineros, de los cuales, según indicó, entre 12 y 14 pertenecerían a empresas multinacionales.

López advirtió que esta decisión representaría una reducción de las áreas protegidas y abriría la posibilidad de que los titulares mineros tramiten los permisos ambientales para desarrollar sus actividades.

“Le quitan la protección que ya tienen esas hectáreas, las sacan de la delimitación de Santurbán y quedan desprotegidas, precisamente porque hay títulos mineros. Esos títulos quedan habilitados para presentar los permisos ambientales y desarrollar la actividad minera”, explicó.

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Las organizaciones consideran que los acuerdos desconocen los alcances de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó una nueva delimitación del Páramo de Santurbán con garantías de participación ciudadana. Además, cuestionaron que “no fueron convocadas ni notificadas de la reunión realizada en Vetas”, pese a que aseguran haber participado como accionantes en el proceso judicial.

Movilización en Bogotá el 13 de noviembre

Mayerly López, agregó que aunque se ha justificado la medida en la necesidad de respetar la minería tradicional de la región, solamente cuatro títulos corresponderían a empresas tradicionales de Vetas, mientras que la mayoría estarían relacionados con compañías multinacionales.

Como parte de las acciones de rechazo, las organizaciones mantienen la convocatoria a una movilización para este viernes 13 de noviembre en Bogotá. La jornada está prevista para las 9:00 de la mañana frente al Ministerio de Ambiente, con la participación de delegaciones que viajarán desde Bucaramanga y colectivos ambientales de la capital del país.

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La exigencia, según el comité, es que se mantenga la protección de las áreas de páramo y se cierre el camino a proyectos de gran minería, entre ellos los relacionados con la empresa Aris Mining.

La ambientalista aseguró que existen estudios y pronunciamientos técnicos, entre ellos los del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y la Alcaldía de la ciudad, que advierten sobre los posibles impactos de estos proyectos en la calidad y disponibilidad del agua.