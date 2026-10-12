Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 oct 2026 Actualizado 19:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 12 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los partidos del FPC que se disputaron durante el fin de semana.

Añadir Caracol Radio en Google
¿Afloja América y se cae Tolima? El Pulso del Fútbol, 12 de octubre de 2026

¿Afloja América y se cae Tolima? El Pulso del Fútbol, 12 de octubre de 2026

00:00:0053:50
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el actual nivel del jugador colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich. César dijo: “Luis Díaz está pasando por un momento difícil y no ha marcado goles en las últimas fechas. Lo malo es que cuando los hace se los anulan”. Sobre el tema Steven agregó: “A mí no me preocupa tanto, porque los goles que hizo y que le anularon, ya muestran que está en el camino del gol”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado