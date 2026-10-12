El Pulso del Fútbol, 12 de octubre de 2026
El Pulso del Fútbol analiza los partidos del FPC que se disputaron durante el fin de semana.
¿Afloja América y se cae Tolima? El Pulso del Fútbol, 12 de octubre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el actual nivel del jugador colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich. César dijo: “Luis Díaz está pasando por un momento difícil y no ha marcado goles en las últimas fechas. Lo malo es que cuando los hace se los anulan”. Sobre el tema Steven agregó: “A mí no me preocupa tanto, porque los goles que hizo y que le anularon, ya muestran que está en el camino del gol”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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