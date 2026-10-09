Dólar HOY 9 de octubre 2026 en Colombia: la divisa cierra la semana a la baja

En Colombia, el dólar es una de las divisas internacionales más usadas, lo que requiere de un monitoreo diario por parte de ciudadanos, empresarios e inversionistas, pues esta desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos, lo que a su vez afecta a diferentes sectores de la economía del país.

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Dólar hoy TRM

Para este 9 de octubre la moneda internacional inicia con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.218,75 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 8 de octubre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera cierra la semana con un comportamiento decreciente.

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Dólar hoy Banco de la Republica

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 9 de octubre las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.198 - Venta a $3.291

Compran a $3.198 - Venta a $3.291 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.305

Compran a $3.075 - Venta a $3.305 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.250 - Venta a $3.300

Compran a $3.250 - Venta a $3.300 Medellín: Compran a $3.150 - Venta a $3.271

Compran a $3.150 - Venta a $3.271 Pereira: Compran a $3.200 - Venta a $3.280

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Precio del euro hoy

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.597,43 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una baja de $17,32 pesos colombianos, lo que representa una variación del -0.48%.

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Dólar australiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia este viernes 9 de octubre con una tasa de cambio equivalente a $2.245,27 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un incremento de $1,02 pesos colombianos y una variación del 0.05%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 91,07 dólares por barril.

Frente al cierre anterior, el crudo registró un decrecimiento de -0,56%. Para hoy 9 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 91,75 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 90,08 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este viernes, el petróleo en general ha presentado una caída, pero en el caso específico del petróleo Brent cae un 0,82, bajando el precio a 103,49 dólares por barril. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 105,02 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se podrá ubicar en 102,41 dólares.

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