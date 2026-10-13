Los agricultores de arroz piden regulación de precios para sus cultivos.

En diálogos con 6 AM W, Manuel Cardoso, arrocero del norte del Tolima. Resaltó que lo más importante que hay que hacer es que cuando empiece el cultivo, pues se pacte un precio y se lo paguen al precio que quedaron.

“La situación para los arroceros, no solamente en el Tolima, sino a nivel nacional es crítica. Es cierto que los costos de producción varían en diferentes zonas del país”. Dio a conocer Cardoso.

¿Cuánto cuesta cultivar una hectárea?

Manuel, afirma que el costo de las hectáreas y el precio del arroz varía dependiendo de la región del país. “Acá en el Tolima estamos manejando unos costos de producción de alrededor de diez millones a once millones de pesos por hectárea. Es decir, eso le cuesta al campesino, al agricultor, producir una sola hectárea de arroz acá en el departamento del Tolima”. Por cosecha ganando al rededor de doscientos mil pesos, debido a que venden en diez millones doscientos mil pesos.

“La producción que cosechamos acá en el departamento del Tolima es muy regular, porque no tenemos unas semillas certificadas realmente para producir con calidad”. Las cosechas de arroz en su normalidad se espera que sean cincuenta cargas en promedio en Tolima, están por debajo de ese promedio, “los arroceros estamos cultivando para que nos vean producir, no estamos obteniendo una ganancia que permita una rentabilidad para nuestras familias”.

¿De qué están viviendo los agricultures?

“Viendo los agricultores y los arroceros que producimos hoy por hoy, estamos sosteniendo una parte del empleo en Colombia, el empleo agrícola en Colombia, pero nosotros no tenemos una ganancia, entonces le pedimos justamente al ministro que haga una resolución del Padre Verde, que haga una resolución del arroz blanco para que la cadena productiva del arroz sea controlada en todos los sectores”.

¿Quién o quiénes se están quedando con la producción en Tolima?

“Los molineros en su totalidad, el agrocomercio, es el que se está llevando las ganancias y nosotros los los agricultores y los arroceros estamos cada vez más en la ruina, quebrados...”. Le piden al Gobierno Nacional, que controle los sectores agrícolas, puesto que ya su economía se encuentra al borde del colapso.

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