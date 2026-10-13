“Tenemos que hablar con el gobierno”: Juan Pablo Rodríguez, empresario arrocero

Juan Pablo Rodríguez, empresario arrocero, habló para los micrófonos de 6 AM W, sobre la crisis que están enfrentando los agricultures de arroz y otros cultivos, que además del cambio climático como lo es el fenómeno de El Niño, viene un gran golpe para los arroceros debido al ingreso de arroz que vendrá desde Estados Unidos junto con la anulación de los aranceles de importación, que los está afectando directamente.

“Son de cuatro meses que hablamos están sufriendo una afectación muy grande, ya no tenemos que sembrar ni arroz, ni algodón, ni maíz es una situación muy difícil, no sacamos los costos de producción”. Aseguró Rodriguez.

Asimismo, enfatizó sobre el contrabando que existe desde Ecuador “Se le hizo una solicitud hace muchos días al gobierno nacional donde el arroz que entrara del Ecuador fuera un arroz vía marítima para así poder controlar el contrabando”.

Los cultivos ya no están siendo rentables para los agricultores

Según Rodriguez, las ganancias que está dejando la venta del bulto de arroz esta dejando de ser rentable, debido a que deja muy poca ganancia, según afirma, llevan todo un año vendiendo el arroz a 170mil pesos.

“Tenemos que hablar con el gobierno nacional, tenemos que sentarnos con el gobierno nacional, tenemos que hablar de cafés, tenemos que hablar de palma africana, cultivos de tardío rendimiento, o sea, que tienen un periodo mucho más largo para producir y donde necesitamos capital de trabajo para podernos transformar.” Declaró el empresario.

¿Qué está haciendo el arrocero sin tener que sembrar?

Debido al fenómeno de El Niño “hay mucha tierra sin sembrar, y ya se ve en los municipios la pobreza por la falta del cultivo del arroz, aquí también sembrábamos algodón, que era un gran productor de la economía, que desarrollaba la economía, y ya tampoco está”.

También aseguró que “los municipios del departamento se encuentran muy afectados, no solo por eso, porque también tenemos un alza de unos prediales grandísimas y el tema de la tasa de uso de agua que en el departamento del Tolima pagamos cerca de 800 mil pesos por hectárea de agua”.

¿Qué es lo que viene ahora para el gremio?

Los cultivos de arroz que ahora se está transformando en un desarrollo urbanístico de la ciudad, hay veintidós municipios que su principal ingreso es el cultivo del arroz, lo cual afecta notoriamente la economía, debido a que ya no tienen como trasladarse a los cultivo en el momento que empiecen a producir las cosechas producir en tres o cuatro años donde los ingresos sean de tres o cuatro años.

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