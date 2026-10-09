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09 oct 2026 Actualizado 14:48

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“Queremos más Europa en Colombia y más Colombia en Europa”: director para las Américas del SEAR

Pelayo Castro Zuzuárregui, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), aseguró que tiene una vocación de permanecer en el país.

Pelayo Castro Zuzuárregui habló sobre su visita a Colombia para tender puentes con el nuevo Gobierno y el acompañamiento en el lanzamiento de un estudio de la huella económica de la UE en Colombia durante los últimos cinco años

Pelayo Castro Zuzuárregui habló sobre su visita a Colombia para tender puentes con el nuevo Gobierno y el acompañamiento en el lanzamiento de un estudio de la huella económica de la UE en Colombia durante los últimos cinco años

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El director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Pelayo Castro Zuzuárregui, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre su visita a Colombia para tender puentes con el nuevo Gobierno y el acompañamiento en el lanzamiento de un estudio de la huella económica de la UE en Colombia durante los últimos cinco años.

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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