“Queremos más Europa en Colombia y más Colombia en Europa”: director para las Américas del SEAR

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Pelayo Castro Zuzuárregui habló sobre su visita a Colombia para tender puentes con el nuevo Gobierno y el acompañamiento en el lanzamiento de un estudio de la huella económica de la UE en Colombia durante los últimos cinco años

El director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Pelayo Castro Zuzuárregui, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre su visita a Colombia para tender puentes con el nuevo Gobierno y el acompañamiento en el lanzamiento de un estudio de la huella económica de la UE en Colombia durante los últimos cinco años.

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