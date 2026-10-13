Deportivo Cali y Santa Fe, por Copa Libertadores Femenina: partidos de fase de grupos y más

Deportivo Cali, campeón de la Liga Femenina, e Independiente Santa Fe, subcampeón, serán los dos representantes de Colombia en la Copa Libertadores que inicia este jueves 15 de octubre en Quito, Ecuador. Azucareras y cardenales llevan tres años consecutivos siendo la cara del país en esta competencia, pues en los últimos años han alcanzadolas finales.

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Deportivo Cali busca una nueva final

El conjunto vallecaucano llegó a la final de la Libertadores 2025, pero cayó contra Corinthians de Brasil. Esta será la quinta oportunidad en la que participa en la competición internacional y la cuarta en la que lo hace como equipo campeón.

Cali quedó ubicado en el Grupo D junto con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Los partidos del cuadro vallecaucano serán en ese mismo orden.

Viernes 16 de octubre

- Deportivo Cali vs. Libertad

- Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

Lunes 19 de octubre

- Deportivo Cali vs. Nacional

- Hora: 3:00 p.m.

Jueves 22 de octubre

- Universidad de Chile vs. Deportivo Cali

- Hora: 3:00 p.m.

Santa Fe quiere ser protagonista

El conjunto Cardenal no pudo conseguir el título de la liga y terminó cayendo por 7-4 en la final ante el Cali. Esta será su séptima participación en la Libertadores Femenina, en la que ha logrado dos subcampeonatos, uno en 2021 y otro en 2024.

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Santa Fe quedó en el Grupo A junto a Caracas de Venezuela, Colo Colo de Chile y Corinthians de Brasil, gran cadidato a defender el título logrado en 2025.

Jueves 15 de octubre

- Caracas vs. Santa Fe

- Hora: 7:00 p.m.

Domingo 18 de octubre

- Colo Colo vs. Santa Fe

- Hora: 3:00 p.m.

Miércoles 21 de septiembre

- Santa Fe vs. Corinthians

- Hora: 3:00 p.m.

La final de la Copa Libertadores Femenina será el sábado 31 de octubre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado al norte de la ciudad de Quito, Ecuador.