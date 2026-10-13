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13 oct 2026 Actualizado 14:31

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Copa Libertadores

Deportivo Cali y Santa Fe, por Copa Libertadores Femenina: partidos de fase de grupos y más

Prográmese con los encuentros de los equipos colombianos en el certamen internacional.

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Deportivo Cali, campeón de la Liga Femenina, e Independiente Santa Fe, subcampeón, serán los dos representantes de Colombia en la Copa Libertadores que inicia este jueves 15 de octubre en Quito, Ecuador. Azucareras y cardenales llevan tres años consecutivos siendo la cara del país en esta competencia, pues en los últimos años han alcanzadolas finales.

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Deportivo Cali busca una nueva final

El conjunto vallecaucano llegó a la final de la Libertadores 2025, pero cayó contra Corinthians de Brasil. Esta será la quinta oportunidad en la que participa en la competición internacional y la cuarta en la que lo hace como equipo campeón.

Cali quedó ubicado en el Grupo D junto con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Los partidos del cuadro vallecaucano serán en ese mismo orden.

Viernes 16 de octubre

- Deportivo Cali vs. Libertad

- Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

Lunes 19 de octubre

- Deportivo Cali vs. Nacional

- Hora: 3:00 p.m.

Jueves 22 de octubre

- Universidad de Chile vs. Deportivo Cali

- Hora: 3:00 p.m.

Santa Fe quiere ser protagonista

El conjunto Cardenal no pudo conseguir el título de la liga y terminó cayendo por 7-4 en la final ante el Cali. Esta será su séptima participación en la Libertadores Femenina, en la que ha logrado dos subcampeonatos, uno en 2021 y otro en 2024.

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Santa Fe quedó en el Grupo A junto a Caracas de Venezuela, Colo Colo de Chile y Corinthians de Brasil, gran cadidato a defender el título logrado en 2025.

Jueves 15 de octubre

- Caracas vs. Santa Fe

- Hora: 7:00 p.m.

Domingo 18 de octubre

- Colo Colo vs. Santa Fe

- Hora: 3:00 p.m.

Miércoles 21 de septiembre

- Santa Fe vs. Corinthians

- Hora: 3:00 p.m.

La final de la Copa Libertadores Femenina será el sábado 31 de octubre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado al norte de la ciudad de Quito, Ecuador.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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