Debut de Independiente Santa Fe en Libertadores reprogramado: fecha y hora de cuándo se jugará

El debut de Santa Fe en la Copa Libertadores femenina 2026 fue reprogramado, luego de que su rival en el primer partido, el equipo venezolano Caracas Fútbol Club, denunciara que no ha podido viajar a Ecuador, la sede del torneo, por falta de visado. El partido estaba previsto para este jueves 15 de octubre a las 7:00 PM hora colombiana.

Por medio de su cuenta oficial de X, el certamen anunció que el partido fue reagendado y se jugará el viernes 16 de septiembre a las 10:00 PM hora local.

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Caracas hizo la denuncia

En sus redes sociales, el club venezolano expresó su inconformidad con lo sucedido explicando que los pagos y trámites respectivos fueron realizados dentro de los tiempos establecidos con el fin de obtener el visado.

“Nuestra institución cumplió de manera rigurosa, transparente y oportuna con todos los trámites, exigencias y procesos establecidos por los organismos gubernamentales. Sin embargo, seguimos sin recibir respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas para la concreción de los visados para el ingreso al país, imposibilitando nuestra participación en la máxima cita sudamericana a nivel de clubes femeninos”, dice el documento.

“Desde el Caracas Fútbol Club rechazamos profundamente que dichas circunstancias vulneren el mérito deportivo de nuestra delegación, quienes con su entrega y esfuerzo ganaron con honor el derecho de representar a Venezuela en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2026”, agregó el club.

Se espera que en las próximas horas se pueda tener una solución con el fin de poder jugar frente a las Leonas, que vienen de ser subcampeonas en La Liga Colombiana, tras la derrota con el Deportivo Cali en la final el pasado 26 de septiembre.

Independiente Santa Fe integra el grupo A del certamen internacional, conformado por: Caracas FC, campeón de Venezuela, Corinthians de Brasil, campeón defensor, y Colo Colo de Chile.

Fecha y hora del partido reprogramado entre Caracas FC y Santa Fe:

Fecha: Viernes 16 de octubre

Hora: 10:00 PM hora colombiana

Lugar: Rodrigo Paz Delgado de Quito