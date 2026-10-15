Jhon Arias carga contra hinchas de Fluminense: “Creo que tienen amnesia, soy parte de su historia”

El colombiano Jhon Arias no se guardó nada, luego de lo que fue el juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores disputado entre Fluminense, su antiguo equipo, y Palmeiras, su nuevo club. El equipo de Sao Paulo terminó imponiéndose 1-2 en el estadio Maracaná.

Como era de esperarse, los hinchas del Flu expresaron nuevamente su molestia en contra del chocoano, a quien tildaron como “traidor” y abuchearon todo el juego. A diferencia del partido pasado en Río de Janeiro, Arias si le respondió en esta oportunidad a los aficionados.

“No, en absoluto. Creo que la gente sufre de amnesia. Soy un jugador que ganó para este club, soy parte de su historia, y eso es algo que nadie puede borrar. Hoy represento a otra institución, donde soy muy feliz”, respondió el colombiano con contundencia en diálogo con Globo Esporte.

El extremo aseguró que asumió el juego como asume todos sus partidos y que se preparó: “De la misma manera que me preparo para todos mis compromisos. Para mí, no interfiere con nada, no cambia nada. Lo que me importa es que vinimos aquí y logramos el gran objetivo”.

Arias recordó que ya había vivido un ambiente hóstil en su visita anterior al Maracaná: “No era la primera vez, ya había pasado por esta experiencia en el partido anterior. Creo que estaba preparado. En cuanto a su actuación, creo que hizo lo que tenía que hacer y lo que estaba programado para hacer”.

Finalmente, concluyó sobre el triunfo como visitantes: “El objetivo principal era ganar. Sabíamos que iba a ser difícil. Fluminense merece estar en semifinales, pero hemos demostrado la fortaleza de nuestro equipo. Hoy lo demostramos una vez más, y espero que el próximo miércoles podamos clasificarnos”.

¿Cuándo será la vuelta?

Palmeiras y Fluminense definirán el primer finalista de la Copa Libertadores el próximo miércoles 21 de octubre en Sao Paulo, el juego dará inicio a las 7:30PM, hora colombiana. Los goles del encuentro de ida fueron obra de Manuel ‘El Flaco’ López y Marlos Freitas, para la visita; por los locales descontó en el cierre del partido Wesley Nata.