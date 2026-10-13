Cayó alias ‘El Tuerto’, cabecilla del ELN responsable de ataques con drones en Chocó

Tropas del Ejército Nacional capturaron a alias ‘El Tuerto’, presunto integrante del Frente Cacique Calarcá del ELN, estructura señalada de participar en ataques mediante drones cargados con explosivos en esta región del país.

La captura se produjo en el sector de La Guama, zona rural del municipio de Río Iró, durante una operación adelantada por soldados de la Décima Quinta Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército, luego de labores de inteligencia militar que permitieron ubicar al presunto integrante de esta organización.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Tuerto’ haría parte de una comisión liderada por alias ‘Robinson’, señalado como uno de los principales responsables de promover el uso de aeronaves no tripuladas para ejecutar acciones violentas en el departamento.

El capturado también estaría vinculado con actividades de proselitismo armado en el corredor vial que comunica a Quibdó con Pereira, así como en comunidades indígenas de los municipios de Tadó y Río Iró.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron dos armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicaciones, material de intendencia e insumos que podrían ser utilizados para la detonación de explosivos.

¿Quién es alias ‘Robinson’, señalado de promover ataques con drones en Chocó?

Según información de inteligencia militar, alias ‘Robinson’ sería el tercer cabecilla del Frente Cacique Calarcá del ELN y uno de los presuntos responsables de impulsar la utilización de drones con fines criminales en esta zona del país.

Las investigaciones también lo relacionan con una escuela clandestina de entrenamiento en el manejo de drones, que fue desmantelada por el Ejército Nacional en julio de 2025, en el sector de Chirriquí, municipio de Lloró.

Las autoridades le atribuyen una trayectoria de más de 15 años dentro de esta organización armada, durante los cuales habría participado en actividades de secuestro, extorsión, proselitismo ilegal y ataques contra vehículos de transporte de mercancías.

Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra el secuestro de la alcaldesa del municipio de Bagadó, ocurrido en 2007, así como la incineración de vehículos vinculados a la cadena comercial D1 en la vía Quibdó-Pereira.

La captura de alias ‘El Tuerto’ se produce después de las recientes alteraciones del orden público registradas en los municipios de Tadó, Río Iró y Condoto, donde los ataques con drones han generado preocupación por la seguridad de las comunidades.

Ante esta situación, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad departamental, en el que se establecieron compromisos para intensificar las operaciones contra las estructuras armadas.