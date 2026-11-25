Antioquia

Las personas que hacen parte de los beneficios de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), es decir, quienes abandonaron el conflicto y le apostaron a la legalidad entre ellos los firmantes de paz del acuerdo de paz del 2016, que este 24 de noviembre se cumplen 10 años, están reportando que llevan dos meses sin recibir la transferencia económica a la que se comprometió el gobierno nacional para que abandonaran el conflicto.

Caracol Radio conversó con Vanessa, una mujer que junto a su esposo decidió firmar el acuerdo de paz, pero que fue asesinado; asegura que, por la falta del pago que se hacía después de los 16 días de cada mes, está viviendo una situación económica bastante precaria porque con ese dinero, que es el 90% de un salario mínimo, sobrevive con el hijo de ocho años y su madre.

“No solamente a mí, sino que yo sé que más de uno de mis compañeros y compañeras que dependemos de esto, pues nosotros somos conscientes de que esto no va a durar toda la vida. Pero yo creo que, si nosotros firmamos un acuerdo, hicimos un acuerdo, hicimos una dejación de armas, es para que nos cumplan”.

Vanessa asegura que conseguir trabajo como excombatiente es una tarea bastante difícil por la estigmatización de la sociedad y los mismos empleadores. Por ello, el recurso económico comprometido y que está retrasado es muy importante para los desmovilizados del país.

“Con nosotros, los firmantes, hay demasiado estigma todavía. ¿Por qué? Porque todavía la mayoría de la sociedad no nos ha querido aceptar, y por esto el tema laboral también ha sido muy complejo. De hecho, ahorita la mayoría de mis compañeros, la mayoría no, pues los que tienen un trabajito ahorita en estos momentos son los que son escoltas, que trabajan, pues, con la UNP, porque de resto, que han encontrado trabajo, hemos encontrado trabajo, pero apenas se dan cuenta de que somos firmantes, nos sacan”.

La firmante del proceso de paz que ajusta 10 años manifestó que el decreto vigente para el pago de los recursos de los desmovilizados va a hasta el 2031, por lo que pide al Gobierno Nacional que destrabe el conflicto administrativo para mejorar la calidad de vida de quienes le apostaron a la legalidad y exigen el cumplimiento de lo acordado en La Habana, Cuba.

Líderes de los desmovilizados del acuerdo de paz

Caracol Radio conversó con el exsenador del Partido Comunes Omar Retsrepo y firmante de paz del acuerdo del 2016, quien expresó una preocupación por la suspensión de los pagos a los desmovilizados y alertó que esto podría generar que algunos jóvenes puedan reincidir y regresen a las armas ante la imposibilidad de sobrevivir legalmenste.

“El riesgo es que muchos de ellos pueden reincidir o pueden devolverse otra vez. Y uno de los propósitos es mantener la estabilidad de los firmantes para evitar precisamente este tipo de cosas”, expresó el también firmante de paz.

Ante toda esta problemática que se suma la no implementación del acuerdo, como la no entrega de proyectos productivos, los homicidios de los excombatientes y el desplazamiento forzado, el señor Restrepo manifiesta que es un mensaje negativo para la estrategia que quiere adelantar el actual gobierno del presidente de la Espriella con los grupos ilegales.

“Entonces este es un mensaje muy perverso, porque los que todavía están por ahí en armas van a decir, pues, si no le han cumplido a esos, que eran los, digámoslo así, la estructura más fuerte en el país. Un acuerdo que tiene blindaje de la de la comunidad internacional, que hace parte de toda la normatividad, pues ¿qué nos van a cumplir a nosotros cuando no nos bajan de narcotraficantes y de cuando este gobierno dice que va a haber sometimiento, y, es decir, es muy difícil así lograr la paz en un país con tantos problemas?”.

Respuesta del Gobierno Nacional al retraso de los pagos

En un comunicado del 4 de noviembre de 2026, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que está adelantando gestiones para poder destrabar los recursos económicos a los Procesos de Reintegración, Justicia y Paz, Atención Diferencial y Comparecientes de la Fuerza Pública..

“La realización de estos pagos se encuentra sujeta a la disponibilidad efectiva de los recursos y a los trámites presupuestales y de tesorería correspondientes. Por ello, la ARN mantiene el seguimiento y la coordinación con las instancias competentes para avanzar en este proceso e informar oportunamente a los participantes sobre cualquier novedad”