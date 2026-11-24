Agua potable llega a 133 escuelas rurales de Antioquia y beneficia a miles de familias . Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM cumplieron la meta establecida para 2026 con la instalación de 104 nuevas soluciones de potabilización y la modernización de otros 29 sistemas de agua en instituciones educativas rurales de 59 municipios del departamento.

La entrega que marcó el cumplimiento de esta primera etapa se realizó en la Institución Educativa Presbítero Jesús Antonio Gómez, en la vereda El Morro, del municipio de El Santuario. En total, la iniciativa beneficia a 133 sedes educativas y llega a estudiantes, docentes, manipuladoras de alimentos y familias campesinas.

La alianza tendrá continuidad durante el primer semestre de 2027

Según el balance, entre los beneficiarios se encuentran más de 9 mil estudiantes y cerca de 9.880 integrantes de familias rurales. Los sistemas instalados permiten suministrar agua potable para el consumo de los estudiantes, los comedores escolares y las comunidades cercanas.

Además, el programa incluye educación ambiental y capacitación para promover el cuidado del agua y garantizar el funcionamiento de estas soluciones. La alianza cuenta con una inversión conjunta de 11.989 millones de pesos y tendrá continuidad durante el primer semestre de 2027. Año en el que se proyecta instalar otros 14 sistemas de potabilización en zonas rurales de Antioquia.

Más información Bebé reportado como desaparecido en Medellín habría sido llevado a un resguardo indígena en el Chocó

Con esta iniciativa, las entidades buscan mejorar las condiciones de salud, bienestar y permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes en las comunidades rurales del departamento.