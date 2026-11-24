Angostura- Antioiquia

Un nuevo hecho violento se reportó en zona rural del municipio de Angostura, Norte de Antioquia, con la muerte de dos hombres que fueron atacados a tiros luego de que hombres armados los sacaran de sus viviendas.

Según el reporte de las autoridades, una de las víctimas fue identificada como Jhon Alonso Pérez Rojas, de 47 años, quien tenía una condena vigente de casi 17 años de prisión por los delitos de rebelión, homicidio agravado y despojo en campo de batalla, es decir, que le quitó las partencias a un cadáver de persona protegida. La segunda víctima es Irán Pérez Rojas, de 30 años, hermano de la primera víctima. También tenía impactos de bala.

Este doble crimen ocurrió en la vereda Mata Blanco, ubicada a unos 35 minutos del área urbana, y los cuerpos fueron transportados por una funeraria hasta la morgue municipal de Yarumal.

Recordemos que, en esta zona, antiguo fortín del frente 36 de las disidencias, está ingresando el Clan del Golfo en su plan de expansión hacia Anorí y también estaría tratando de ocupar ese territorio el autodenominado Comando Conjunto de Antioquia, lo que podría estar generando el incremento de los homicidios en esa zona.

Según cifras oficiales, en esa población se reporta un incremento de homicidios en un 86%. En el 2026 van 13 muertes violentas, mientras que en el 2025 el reporte fue de 7.