Representantes de entidades financieras, organismos multilaterales, empresas e inversionistas internacionales conocieron 28 proyectos de Medellín y Antioquia durante Milagro Week 2026, encuentro que se realizó en Nueva York entre el 16 y el 18 de noviembre.

Las iniciativas presentadas por la región tienen un valor estimado de 6.824 millones de dólares y están relacionadas con sectores como energía, infraestructura, hotelería, tecnología y agroindustria. La participación fue liderada por la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI Medellín), en conjunto con la Red Nacional de Agencias Regionales Promotoras de Inversión (Red Invest).

De acuerdo con el balance del encuentro, Colombia registró expectativas de inversión y financiación por 43.205 millones de dólares, además de 223 reuniones con inversionistas interesados en proyectos de 24 departamentos.

La directora ejecutiva de la ACI Medellín, Cristina Zambrano, señaló que los resultados nacionales superaron las expectativas iniciales y destacó la participación de Antioquia en la agenda de inversión.

“A nivel nacional, el encuentro dejó compromisos de inversión y financiación por más de 43.000 millones de dólares, el doble de las expectativas iniciales, demostrando el potencial de nuestras regiones y el atractivo que genera el país a nivel global”, afirmó Zambrano.

Energía e infraestructura concentran el 88% de la inversión

Según la información presentada, los sectores de energía e infraestructura representan el 88% del valor total de los proyectos de Medellín y Antioquia, con cerca de 6.000 millones de dólares. Además, cuatro iniciativas concentran el 67% de la inversión potencial identificada.

Entre los proyectos presentados están Antioquia North Data Center y Medellín East Data Center, que suman 2.500 millones de dólares, y Puerto Progreso y Puerto Pisisí, ubicados en Urabá, con una inversión estimada de 1.375 millones de dólares.

La ACI Medellín informó que durante las próximas semanas realizará seguimiento a los contactos establecidos en Nueva York, junto con Red Invest, entidades públicas, empresas y promotores de proyectos.

El proceso estará orientado a avanzar en la evaluación y estructuración de las iniciativas, así como en las gestiones necesarias para concretar posibles inversiones en Medellín y Antioquia.

Según conoció Caracol Radio, la agenda también contempla la preparación de la participación regional en Milagro Week 2027, que tendrá lugar en Madrid, España.