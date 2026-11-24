Medellín

Este martes se reportó una emergencia en el centro-oriente de Medellín en la que murieron varios caninos y otros quedaron heridos. Tres casas quedaron afectadas por las llamas.

Según el reporte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el incendio escultural se reportó en el barrio Villa Hermosa, donde tres casas quedaron afectadas por las llamas. La emergencia fue atendida por cuatro tripulaciones de bomberos que atendieron la conflagración.

Cuando los socorristas ingresaron a los inmuebles, hallaron cinco cachorritos muertos y tres perros heridos, los cuales fueron atendidos de inmediato. No se reportaron humanos afectados.

Tras varias horas de labores, el incendio en las tres viviendas quedó controlado por los socorristas de Medellín. Aún se desconocen las causas del incendio.