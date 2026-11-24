Medellín llegó en 2025 a su máximo poblacional, con 2.528.343 habitantes. A partir de ese año, las proyecciones indican una reducción del 5,8% hacia 2042. Este es uno de los resultados del Informe de Calidad de Vida 2026, presentado por Medellín Cómo Vamos, que recoge el comportamiento de los principales indicadores de la ciudad durante las últimas dos décadas.

El documento, presentado el 24 de noviembre, con motivo de los 20 años del programa, identifica cambios en la composición de los hogares, la estructura poblacional, la pobreza, la educación, la salud, la seguridad y las condiciones económicas de Medellín.

La directora de Medellín Cómo Vamos, Mónica Almonacid, explicó que los resultados muestran transformaciones demográficas que plantean nuevos retos para la administración de la ciudad.

“El Informe de Calidad de Vida 2026 nos muestra una Medellín que está avanzando, y a la vez está cambiando, y que por esto enfrenta desafíos nuevos y otros que persisten en el tiempo en educación, salud, demografía, vivienda y movilidad”, afirmó.

Los datos indican que los nacimientos pasaron de 33.515 en 2005 a 17.278 en 2025, mientras que las defunciones llegaron a 16.718. Al mismo tiempo, los hogares aumentaron 12% entre 2018 y 2026, frente a un crecimiento poblacional del 4%. Las personas mayores de 60 años representan el 18% de los habitantes.

Pobreza, educación y salud entre los indicadores evaluados

En materia de pobreza, Medellín y su Área Metropolitana registraron una reducción de la pobreza monetaria, que pasó del 29,5% en 2012 al 14,4% en 2025. La pobreza multidimensional también disminuyó, al pasar del 17,4% en 2010 al 11,5 % en 2025.

Sin embargo, el informe identifica dificultades en el mercado laboral. En julio de 2026, 153.074 jóvenes no estudiaban ni trabajaban, cifra que representa cerca del 17% de la población joven y un incremento del 5,4% frente a 2025.

En educación, el estudio señala que solo 70 de cada 100 estudiantes que comenzaron primero en 2015 llegaron a grado 11. Además, casi la mitad de los bachilleres no alcanza el nivel mínimo en matemáticas en las pruebas Saber 11.

En salud, la mortalidad infantil disminuyó 43% en 20 años. No obstante, las tutelas por servicios de salud aumentaron 52% entre 2016 y 2025, hasta llegar a 28.421 casos.

En seguridad, la tasa de homicidios pasó de 36 a 13,4 por cada 100.000 habitantes en dos décadas, pero las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron 75 % en ese periodo.

El informe también registra que los tiempos de viaje en el Valle de Aburrá aumentaron 60% entre 2005 y 2025, con desplazamientos que pueden alcanzar un promedio de 40 minutos.

Como parte de la presentación, Medellín Cómo Vamos habilitó un tablero de datos abiertos para consultar los indicadores por años, comunas, grupos de edad y género.