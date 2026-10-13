Boca Juniors Vs. Vasco da Gama, juego con toque colombiano: Día y hora del partidazo

Álvaro Montero y Carlos Gómez se enfrentan en las semifinales de la Copa Sudamericana / Getty Images.

Este martes, en el mítico estadio de La Bombonera, comenzarán las semifinales de la Copa Sudamericana. Boca Juniors y Vasco Da Gama lucharán por un cupo a la gran final del certamen, la cual se disputará el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El duelo tendrá a dos colombianos como grandes protagonistas. El guajiro Álvaro Montero se ha consolidado en el arco Xeneize; mientras que el extremo Carlos Gómez llega como una de las grandes figuras del club de Río de Janeiro.

De compañeros a rivales

Álvaro Montero y Carlos Gómez han compartido equipo en dos oportunidades, la primera vez fue en Millonarios, donde coincidieron entre el 2021 y 2022, tiempo en el que ambos conquistaron el título de la Copa Colombia ante el Junior. Los dos fueron dirigidos por Alberto Gamero.

Posterior a ello, ambos volvieron a coincidir en la Selección Colombia. Néstor Lorenzo citó a ambos exjugadores de Millonarios para la Copa del Mundo del 2026. Los dos fueron suplentes a lo largo del certamen y, posterior al torneo, ambos han ganado protagonismo en los pasados compromisos amistosos del combinado nacional.

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Boca Juniors accedió a las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer a Sao Paulo 2-1 en el marcador global de los cuartos de final. El primer juego en Buenos Aires terminó 1-0 a favor del Xeneize; la vuelta en Sao Paulo quedó empatada 1-1, en ambos encuentros fue vital el portero Álvaro Montero.

Por su parte, Vasco da Gama avanzó a esta serie tras eliminar en la ronda previa a Santa Fe. El juego en Bogotá terminó empatado 0-0 y la vuelta en Río concluyó 2-0. En ambos encuentros, el club brasileño usó una nómina alterna, con pocos minutos para Carlos Gómez.

¿A qué horas es el partido?

El juego Boca Juniors Vs. Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, se estará disputando este martes en La Bombonbera a las 7:30PM, hora colombiana.

Posibles formaciones

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renán, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Adson (Nuno Moreira), Bruno Duarte, Andrés Gómez. DT: Pedro Emanuel

Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, Delgado, Palacios (Alarcón); Villa, Merentiel, Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.