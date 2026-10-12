Cristiano Ronaldo quiso enfrentar a Atlético Nacional: revelaron contundente conversación

Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores 2016 imponiéndose en la final contra Independiente del Valle de Ecuador. Meses después estuvo cerca de lograr el doblete de títulos internacional con la disputa de la Copa Sudamericana, pero ocurrió el trágico accidente de Chapecoense y, como gesto, el club decidió entregarle de manera conmemorativa el trofeo de esa edición al equipo brasileño.

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Por haber quedado campeón de la Libertadores, Nacional clasificó para el Mundial de Clubes que se disputó en diciembre de ese 2016 en Japón. Sin embargo, el conjunto Verdolaga sufrió una dolorosa derrota en semifinales frente a Kashima Antlers por 3-0, perdiendo la oportunidad de disputar el título contra el Real Madrid, que había dejado en el camino al América de México.

Orlando Berrío y la revelación sobre Cristiano Ronaldo

Orlando Berrío fue uno de los protagonistas del título de Nacional en la Libertadores, pues marcó un gol clave en cuartos de final ante Rosario Central al minuto 94 con el que se selló la remontada y la clasificación a semifinales. Asimismo, marcó el gol para el club antioqueño en la final ida (1-1).

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En charla con el podacaste LaJotadera Berrío hizo una revelación de una charla que tuvo con Cristiano Ronaldo en el estadio luego de la final de ese Mundial de Clubes y del partido por el tercer puesto en el que Nacional superó a América de México. El cartagenero contó que el portugués quiso enfrentar al Verdolaga en la definición del título.

“Yo siempre he sido muy fan de Cristiano. A Neymar lo enfrenté con Selección Colombia y a Messi también, me hacía falta jugar contra Cristiano. He sido un reconocedor del trabajo del man (Cristiano)”, inició diciendo.

“Después del tercer lugar, ellos jugaron la final en Kashima. Ellos ni querían jugar. Jugaron y yo estoy, voy llegando y se me acercó Casemiro ‘felicitaciones por el tercer lugar, lo que hicieron, lo bien que juegan’ reconoció. Mencionó lo de Chapecoense y el gesto”, añadió sobre el encuentro que tuvo con Casemiro, previo a la llegada al lugar de Cristiano.

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“Y estaba con él y Cristiano llegó a donde nosotros. Nos dijo que ‘felicitaciones, una lástima no haber jugado contra ustedes’. Cuando dijo así, se me arrugó. ‘Pensábamos que la final iba a ser con ustedes, hubiera sido más emocionante’. Me dio impotencia y el man se quedó hablando, la gente se aceraba y le pedía fotos. Yo pensaba, será que le pido una foto o será que cagó el momento. Me queda que se acercó a hablar de manera natural con nosotros. Ese momento…yo le conté a mi esposa y me insultó me dijo que por qué no le había pedido foto. Fue tan enriquecedor ese momento que, si le pido foto, la hubiera embarrado", conlcuyó sobre la anécdota.