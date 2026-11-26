Los colombianos Álvaro Montero y Sebastian Villa junto con Santiago Ascacibar celebrando el título de Boca Juniors en la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, duelo disputado en el Metropolitano de Barranquilla. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

La Copa Sudamericana 2026 ha publicado este jueves 26 de noviembre el equipo ideal del campeonato, listado en el que destaca la presencia de los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero, quienes se consagraron campeones con Boca Juniors el pasado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Aquel día, tanto Villa como Montero fueron titulares en el equipo xeneize, que terminó coronándose frente al Atlético Mineiro de Brasil por un marcador de 2-0, gracias a las anotaciones de Santiago Ascacíbar (16′) y Miguel Merentiel (48′).

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Sebastián Villa y Álvaro Montero en el once ideal de la Copa Sudamericana 2026

Álvaro Montero fue elegido como el mejor arquero de la Copa Sudamericana 2026 por sus grandes actuaciones con Boca Juniors, especialmente en la tanda de penales de octavos, mientras que Sebastián Villa fue uno de los mejores atacantes al conseguir cuatro asistencias, la última de ellas en la final frente al Atlético Mineiro.

A nivel individual, Montero disputó nueve encuentros, registró 23 atajadas y mantuvo su portería invicta en cuatro oportunidfades; entretanto, Villa jugó nueve partidos, cinco de ellos como titular, en los que marcó un gol (ante Recoleta en octavos) y repartió cuatro asistencias.

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Los colombianos hacen parte de los ocho futbolistas que Boca aporta en el equipo ideal de la Sudamericana. Mientras que el subcampeón Atlético Mineiro y los semifinalistas Vasco da Gama y Montevideo City entregan un solo jugador.

Once ideal de la Copa Sudamericana

Arquero: Álvaro Montero (Boca Juniors)

Defensas: Lautaro Blanco (Boca Juniors), Lautaro di Lollo (Boca Juniors), Facundo Herrera (Boca Juniors)

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Santiago Ascacíbar (Boca Juniors), Adson (Vasco da Gama), Bernard (Atlético Mineiro)

Delanteros: Sebastián Villa (Boca Juniors), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Salomón Rodríguez (Montevideo City)