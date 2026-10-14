Carlos Gómez, de la asistencia a la expulsión: Vasco venció a Boca en semifinal ida de Sudamericana

Partido agridulce para Carlos Gómez: Resumen de la victoria de Vasco da Gama vs Boca en Sudamericana. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentaron este 13 de octubre en la Bombonera por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo brasileño se quedó con el partido por la mínima diferencia con un gol de Adson.

Los colombianos Álvaro Montero y Carlos Andrés Gómez fueron titulares en Boca y Vasco, respectivamente, mientras que Sebastián Villa, compañero de Montero, entró a los 58′ minutos del partido.

El gol del triunfo del equipo brasileño tuvo sabor colombiano, pues ‘El Tinito’ Gómez metió gran balón cruzado desde la banda izquierda a su compañero Adson, que marcó el único gol del partido.

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La expulsión de Gómez

A pesar de su pasegol, el extremo colombiano vió la tarjeta roja al recibir doble amarilla en la misma jugada. La primera por un intercambio de empujones con jugadores rivales, luego, al ver la amonestación, el jugador se molestó con el árbitro y también lo empujó y gritó.

El atacante salió muy molesto y no quería retirarse de la cancha, pues seguía protestando su expulsión. A pesar de estar con uno menos desde el minuto 64′, Vasco logró mantener el arco en cero y se va con la ventaja a Brasil.

Desempeño de los colombianos en Boca

El arquero Montero fue titular y logró salvar una jugada clara de gol, sin embargo, recibió el único gol del partido luego de un cabezazo del rival. En cuanto a Sebastián Villa, entró al minito 58′ y logró un total de tres remates, uno de ellos al arco.

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A pesar de no marcar ni asistir, Villa fue el más destacado del equipo de Buenos Aires y terminó con una calificación de 7.4, mientras que el portero recibió un puntaje de 6.3.

Fecha de la vuelta de la semifinal

El juego que definirá la serie se jugará el próximo martes 20 de octubre, esta vez en cancha del equipo brasileño, quien gane pasará a la final que se jugará en Barranquilla y esperará rival entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro.