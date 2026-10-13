Con gol de taco incluido, Kevin Viveros marcó doblete en el triunfo del Athletico Paranaense. (Photo by Andre Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Kevin Viveros sigue imparable en el fútbol brasileño. Este lunes 12 de octubre, el delantero marcó un doblete, con gol de taco incluido, en el triunfo 1-4 del Athletico Paranaense en casa de Chapecoense, por la jornada 30 del Brasileirao.

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Con los colombianos Juan Felipe Aguirre, Stiven Mendoza y por supuesto Viveros desde el arranque, el Paranaense logró ponerse en ventaja sobre los 6 minutos por intermedio de Leozinho. Posteriormente, a los 29′, llegó el turno del experimentado Luiz Gustavo para poner el 0-2 transitorio.

Y apenas dos minutos despupes, es decir al 31′, llegó el primero de Kevin Viveros. Saque de esquina ejecutado al primero palo, en donde peinó Gilberto y atrás de todos apareció el colombiano para empujar el balón con portería vacía.

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Para el segundo tiempo, Chapecoense logró sellar el descuento con Maurício Garcez a los 72′, pero tan solo un minuto pasó para que Viveros volviera a celebrar. Esta vez con un espectacular taco dentro del área chica, tras centro de Dudu.

El delantero de la Selección Colombia suma ya 21 goles en 28 apariciones con Paranaense en el Brasileirao. Lo anterior lo convierte en el máximo anotador del certamen con amplia diferencia respecto a sus competidores.

Entretanto, su equipo se afianza en la tercera casilla de la clasificación con 53 puntos, 2 por encima de Fluminense y 10 por debajo de Fluminense.

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