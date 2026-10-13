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13 oct 2026 Actualizado 16:14

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Asesinan a Luz Deisy Peñafiel, lideresa comunal en Cauca

La expresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Verdeyaco fue asesinada en su vivienda. Según Indepaz, con este caso asciende a 125 el número de líderes y lideresas asesinados en Colombia durante 2026.

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Luz Deisy Peñafiel, quien hasta hace poco se desempeñó como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Verdeyaco, en Santa Rosa, Cauca, fue asesinada en su vivienda. El crimen vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el liderazgo social en el departamento que deja más de 8 mujeres asesinadas en lo corrido del año.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta su residencia y le dispararon en repetidas ocasiones. Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los motivos del homicidio.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, señaló que la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre los riesgos para líderes sociales y defensores de derechos humanos mediante la Alerta Temprana 019 de 2023. “Con ella ya son 125 líderes y lideresas asesinados en Colombia durante el 2026”, indicó Leonardo González, coordinador de Indepaz.

En Santa Rosa se ha reportado presencia del ELN y de bandas de carácter local. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una relación entre estos grupos armados y el asesinato de Peñafiel.

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