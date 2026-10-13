El Ejército Nacional afectó maquinaria utilizada en minería ilegal en el norte del Cauca

Las tropas de la Brigada 29 afectaron la práctica de minería ilegal en el norte del Cauca. Crédito: Ejército Nacional.

Villa Rica - Cauca

El Ejército Nacional intervino dos unidades de mineria ilegal en Villa Rica, Cauca. En la vereda Cantarito los uniformados inutilizaron maquinaria usada para la extracción ilícita de oro y capturaron a tres personas.

El complejo de extracción ilícita de yacimientos mineros pertenecería a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Entre las herramientas afectadas se encuentran dos dragas artesanales tipo caperuza, motores diésel, clasificadoras, plantas eléctricas, motobombas y motores fuera de borda.

Para las autoridades estos elementos eran utilizados en actividades de extracción y procesamiento de material aluvial en este sector.

El comandante del Batallón de Montaña Número Ocho, teniente coronel Everth Montaño explicó que, “la afectación sobre la maquinaria supera los 1334 millones de pesos. De acuerdo con las estimaciones operacionales, estas unidades tendrían capacidad para extraer aproximadamente 5200 gramos de oro al mes, producción que podría representar cerca de 2256 millones de pesos mensuales dentro de la cadena ilegal de comercialización”.

Información de inteligencia militar da cuenta de que los recursos obtenidos a través de esta práctica fortalecerían las capacidades criminales del grupo armado ilegal para “ejercer control sobre territorios estratégicos del norte del Cauca”.

El Ejército Nacional puntualizó que con la destrucción de la maquinaría impide la operación y ejecución de actividades extractivas en la zona, golpeando las economías de sostenimiento de los grupos armados ilegales.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente.