Gobernador del Cauca pidió la presencia de la cúpula militar ante ola de violencia

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, insistió en la necesidad de una mayor presencia del Gobierno Nacional y de los altos mandos militares en el departamento, luego de un fin de semana marcado por hechos violentos en Toribío, La Vega, Cajibío y La Sierra.

Uno de los ataques que más preocupación ha generado fue la explosión de un carro bomba que destruyó el peaje El Mango, en el sector de La Depresión, municipio de La Sierra, sobre la vía Panamericana. El hecho dejó civiles heridos y obligó al cierre temporal de este corredor. Posteriormente, el tránsito fue habilitado, mientras las autoridades mantuvieron las labores de seguridad en la zona.

El llamado del mandatario se produce después del consejo de seguridad realizado este lunes en Cali, con la participación de integrantes del Gobierno Nacional y autoridades regionales. Durante la reunión se abordaron medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, prevenir alteraciones del orden público y mantener la movilidad en la vía Panamericana y otros corredores estratégicos del suroccidente colombiano.

Otro de los temas tratados fue la preparación para las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre, fecha que coincide con la entrada en vigor de los cambios al Decreto 003, que regula la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas sociales.

La preocupación por la seguridad en el Cauca continúa y el gobernador busca que las medidas anunciadas desde el nivel nacional se traduzcan en acciones concretas en el departamento, donde los recientes ataques han afectado a comunidades, integrantes de la Fuerza Pública y la infraestructura vial.