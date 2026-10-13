Alerta en Socha por posible avalancha en la quebrada El Boche tras deslizamientos en la parte alta

Socha

El municipio de Socha se encuentra en alerta por un posible represamiento de la quebrada El Boche, luego de que se registraran deslizamientos y movimientos en masa en la parte alta, situación que ha provocado el arrastre de lodo, materiales y piedras de gran tamaño. Así lo confirmó el alcalde, Óscar Antonio Hurtado, quien indicó que las autoridades mantienen activos los protocolos de atención para prevenir una emergencia de mayores proporciones.

“Durante los últimos dos días hemos estado en alerta por una posible avalancha de la quebrada El Boche”, señaló, quien explicó que ya fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación de los organismos de gestión del riesgo, los cuerpos de bomberos, las autoridades indígenas y el consorcio. Además, confirmó que algunas familias fueron reubicadas como medida preventiva y que los equipos de respuesta permanecen atentos ante cualquier eventualidad.

Puente artesanal está bajo evaluación

Uno de los puntos de preocupación es un puente artesanal construido por el sector minero para mantener la conexión en la zona durante una emergencia anterior. Según explicó el alcalde, la estructura fue alcanzada por el material arrastrado por la quebrada, aunque hasta el momento de la entrevista permanecía en pie.

“El puente que está en riesgo es el puente artesanal, el puente minero. La avalancha lo ha tocado, pero todavía está parado”, manifestó. El mandatario anunció una evaluación técnica con los comités correspondientes para establecer las afectaciones y determinar las posibles soluciones.

Autoridades siguen atentas a las lluvias

Frente a las condiciones meteorológicas, el alcalde indicó que durante la jornada anterior se registraron nuevas precipitaciones, pese a que se había informado sobre una disminución de las lluvias. Aunque el reporte recibido ofrecía un panorama de tranquilidad, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones y aumente el riesgo en la quebrada.