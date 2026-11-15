Ejército recuperó 3.100 galones de combustible en dos operaciones contra el Clan del Golfo en Boyacá

Puerto Boyacá

Las autoridades adelantan acciones contra el apoderamiento ilícito de hidrocarburos en zona rural de Puerto Boyacá. En dos operaciones realizadas por tropas de la Brigada 14, en coordinación con la Policía Nacional, fueron recuperados cerca de 3.100 galones de combustible y se incautaron elementos que serían utilizados para esta actividad ilegal.

El operativo más reciente se desarrolló en la vereda Calderón, donde fueron recuperados aproximadamente 2.000 galones de combustible y se inmovilizó un camión cisterna. Por otra parte, el pasado 10 de noviembre, en la vereda El Marañal, los uniformados incautaron otros 1.100 galones, recipientes plásticos con parrilla metálica y cerca de 700 metros de manguera.

De acuerdo con información preliminar del Ejército, estos elementos estarían relacionados con la subestructura Pacificadores de Samaná, del grupo armado organizado Clan del Golfo.