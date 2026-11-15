Incendio en centro de traslado por protección de Tunja se habría originado durante una protesta

La Personería prepara una acción constitucional por las condiciones de hacinamiento e infraestructura de los centros de traslado.

Tunja

El incendio que se presentó el pasado viernes en el Centro de Traslado por Protección de Tunja se habría originado durante una protesta de varias personas que permanecían retenidas en estas instalaciones. Así lo dio a conocer el personero de la capital boyacense, Andrés Villabona, quien advirtió que esta situación estaría relacionada con las deficientes condiciones de infraestructura y habitabilidad del lugar.

El funcionario aseguró que desde la Personería se han realizado varios requerimientos a la Administración municipal para solucionar las fallas que presentan estos espacios. Según explicó, no cuentan con condiciones mínimas de higiene, ventilación, seguridad y espacio, lo que ha generado situaciones de riesgo para las personas trasladadas y los funcionarios encargados de su custodia.

“Ya es la segunda ocasión en la que han intentado prenderle fuego a la celda. Allí no hay espacios ni condiciones adecuadas para sentarse, dormir, tener una visita con un abogado o recibir a un familiar”, manifestó. Agregó que, aunque en esta oportunidad no hubo personas heridas, la situación podría desencadenar una emergencia de mayores proporciones.

Personería prepara acción constitucional

El personero indicó que en Tunja existen dos espacios destinados a este propósito, uno en la URI de la Fiscalía y otro en la denominada Casa de las Hinojosas. Sin embargo, aseguró que ninguno reúne las condiciones mínimas para garantizar los derechos de las personas trasladadas.

Como ejemplo, denunció que, en una de las celdas, que tendría aproximadamente tres metros por tres metros, han llegado a permanecer más de 20 personas. También cuestionó que debajo de una escalera se haya instalado una reja para ubicar a personas, incluidas mujeres, en condiciones que calificó como inhumanas.

“Cuando llegan personas capturadas o trasladadas por protección, literalmente las amontonan en una celda que no tiene las condiciones de espacio”, afirmó.

También anunció que la Personería está preparando una acción constitucional para exigir soluciones y reiteró el llamado a la Administración municipal para que se busquen instalaciones adecuadas y se evite una tragedia.