Se reactivaron las obras de la nueva sede del SENA en el antiguo terminal de Tunja

La comunidad de San Ignacio espera retomar las reuniones de seguimiento y pide a la Alcaldía un espacio adecuado para las jornadas de atención a habitantes de calle.

Tunja

Después de varios meses de suspensión y dificultades administrativas y técnicas, se reactivaron las obras de construcción de la nueva sede del SENA en el predio del antiguo terminal de transportes de Tunja. Wilson Carreño, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Ignacio, confirmó que la empresa contratista retomó las actividades de perforación y señaló que esperan que durante diciembre comiencen a evidenciarse avances en la estructura de la edificación.

El representante de la comunidad explicó que durante el tiempo que estuvo detenida la obra hicieron seguimiento a la situación para evitar que los inconvenientes afectaran aún más al sector. Según indicó, inicialmente se presentaron dificultades relacionadas con Corpoboyacá y el manejo del relleno, que posteriormente fueron solucionadas con la Administración municipal y las entidades correspondientes. A esto se sumaron ajustes contractuales que solicitaba la empresa encargada de ejecutar el proyecto.

“Por otro lado, la empresa contratista decía que había que hacer una modificación en unas cláusulas del contrato para poder empezar a ejecutarlo y, en fin, no le habían definido esa situación. Ya, al parecer, ellos continúan. La empresa contratista que ganó esta licitación ya empezó a trabajar”, explicó.

El presidente de la Junta de Acción Comunal confirmó que los trabajos se retomaron desde el lunes y manifestó que, de acuerdo con la información entregada por la compañía, esperan que en diciembre comiencen a observarse avances en la cimentación y la estructura del edificio.

“Al parecer, según lo que indica la compañía, yo creo que ya en diciembre estamos viendo estructuras a nivel de piso, lo que es cimentación, lo que es todo lo de columnas y empezar la parte estructural para empezar el edificio que va a quedar en la parte del terminal antiguo”, señaló.

Sobre las garantías para la ejecución del proyecto, Carreño indicó que la comunidad recibió información acerca de la modalidad de pago del contrato, que estaría condicionada al avance y recibo de las obras, mediante actas. “La tranquilidad que tenemos frente a estos contratos es que me dicen que son por actas de entrega. O sea, aquí no hay anticipos generosos, no hay anticipos desbordantes. Entonces, a medida que va avanzando la obra, hacen actas de recibo y van cancelando”, afirmó.

Seguridad

También anunció que esperan retomar las reuniones periódicas con los responsables del proyecto y los profesionales encargados de los componentes social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, quienes deben presentar informes sobre el desarrollo de las obras.

“Me imagino que, como empezaron esta semana, en el transcurso de estos días se debe citar la reunión mensual sobre el avance de este mes, que sería noviembre. Entonces, esperemos que sobre finales de noviembre nos citen a la comunidad para poder tener algún avance ya real de lo que ha pasado y cuánto ha avanzado”, indicó.

Carreño reconoció que, aunque durante la suspensión de los trabajos se mantuvo un guarda de seguridad en el predio, continuaron algunas dificultades en el entorno, particularmente por el consumo de drogas en inmediaciones del cerramiento y la presencia de habitantes de calle.

“Tuvimos mucho problema porque estaban cogiendo ahí donde hicieron el cerramiento y consumían drogas y todas esas situaciones que nos han llevado a esta situación compleja”, manifestó.

Además, cuestionó que algunas jornadas de atención dirigidas a habitantes de calle se desarrollen en la calle 17, en el sector del área de pavimentación, por lo que pidió a la Administración municipal buscar un espacio cerrado para estas actividades.

“Hemos informado a la Secretaría de Salud y preguntamos a la Administración que, por favor, traten de ubicar un espacio cerrado donde hagan estas actividades y evitar mantenerlos en la zona del barrio”, expresó.