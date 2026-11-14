Papá de exalcalde Duitama habría sido víctima de estafa en Tunja

El rector del INEM informó que el colegio suele facilitar sus instalaciones para almacenar maquinaria y materiales utilizados en obras cercanas.

Tunja

La Secretaría de Educación de Tunja anunció que revisará los procedimientos de seguridad de las instituciones educativas, luego de la denuncia del empresario duitamense Hernán Ortega, quien reportó la pérdida de 16 secciones de andamios, avaluadas en cerca de 300 millones de pesos, que fueron ingresadas a las instalaciones del colegio INEM. El secretario de Educación, José Alberto Moreno, señaló que, de acuerdo con la información preliminar, se habría presentado una posible suplantación de identidad para ingresar los materiales al establecimiento.

El funcionario explicó que, tras conocer la denuncia, se comunicó con el rector de la institución para establecer cómo se autorizó el ingreso de los elementos. Según indicó, es habitual que los colegios faciliten sus instalaciones para almacenar maquinaria y materiales cuando se desarrollan obras en sectores cercanos.

“Yo me comuniqué esta mañana con el señor rector del colegio. Me dice que usualmente, cuando hay obras en diferentes frentes del municipio y por allí ha habido maquinaria, el colegio, porque es grande y tiene unos espacios, facilita ordinariamente el resguardo de estos elementos”, explicó.

De acuerdo con el secretario, una persona se habría comunicado con la institución educativa para solicitar autorización de ingreso de unos materiales de construcción que supuestamente serían utilizados en intervenciones que se adelantaban en los alrededores del establecimiento.

“Una persona contacta a la institución para ingresar unos elementos de construcción para unas intervenciones que estaban haciendo en el entorno de la institución y posteriormente los saca”, manifestó.

Aclaró que todavía no cuenta con información detallada sobre lo sucedido y que las circunstancias del caso están siendo verificadas por las autoridades. Sin embargo, indicó que una de las hipótesis apunta a una posible suplantación de identidad.

“En realidad no tengo información adicional, solo que se está haciendo la averiguación y que, al parecer, hubo como una falsedad personal, una suplantación, y eso es lo que ya están evaluando las autoridades”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que existen registros de video y protocolos que permitirían identificar a las personas que participaron en el ingreso y posterior retiro de los andamios.

“Hay videos, tienen todo el protocolo para hacer el seguimiento de las personas que intimidaron, pues, al ciudadano, y estamos en etapa de averiguación”, agregó.

El secretario reconoció que esta situación genera preocupación en la Administración municipal y señaló que es necesario revisar los mecanismos de control que se aplican en los establecimientos educativos, especialmente frente al ingreso y salida de materiales y elementos de construcción.

“Tenemos que afinar los procedimientos y estas situaciones, aunque los colegios son autónomos y tienen sus dinámicas, sus libros, sus protocolos para ingreso y egreso, nosotros estaremos muy atentos para que no se repitan”, afirmó.