Dos mineros muertos y otros dos atrapados tras explosión en mina de carbón en Chita, Boyacá

La Defensa Civil señaló que una posible acumulación de gases habría provocado la explosión, hipótesis que deberá ser confirmada por las autoridades.

Chita

Una emergencia minera se registra desde el viernes en la vereda La Playa, zona rural del municipio de Chita, al norte de Boyacá, donde una explosión al interior de una mina de carbón dejó inicialmente a cuatro trabajadores atrapados. El director de la Defensa Civil en Boyacá informó que durante la mañana de este sábado fueron recuperados los cuerpos de dos mineros, mientras continúan las labores para llegar hasta los otros dos trabajadores.

El funcionario explicó que la emergencia fue atendida inicialmente por cinco voluntarios de la Defensa Civil, quienes conformaron un equipo de primera respuesta y acompañaron las labores que adelantaba la comunidad. Posteriormente, llegó al lugar el grupo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería, que inició las operaciones durante la madrugada.

“Lamentablemente, hoy en horas de la mañana fueron extraídos los cuerpos de dos mineros y comenzaron los actos urgentes por parte de las autoridades”, señaló.

Investigan posible acumulación de gases

Sobre las circunstancias del accidente, el funcionario indicó que la comunidad escuchó una fuerte explosión al interior del socavón. Una de las hipótesis apunta a una posible acumulación de gases, aunque aclaró que esta situación deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes.

“Lo claro y cierto es que la comunidad escuchó una fuerte explosión en la mina. Es probable que esto haya sido causado por acumulación de gases, pero esto es materia de investigación”, explicó.

También indicó que se trata de una explotación de carbón con varios socavones y que las autoridades deberán requerir a los titulares mineros para establecer las condiciones en las que operaba la mina y determinar las causas de la emergencia.

“Las autoridades requerirán a los titulares mineros y harán las investigaciones de rigor”, agregó.

Rescate

Uno de los principales obstáculos para los organismos de socorro es la profundidad a la que se encontraban los trabajadores, los dos cuerpos recuperados estaban ubicados aproximadamente a 150 metros de profundidad.

Sin embargo, los otros dos mineros se encontraban en un sector más profundo, a unos 450 metros, situación que ha dificultado el acceso de los rescatistas.

“Los otros dos mineros estaban laborando a mayor profundidad, alrededor de los 450 metros, zona donde las condiciones han impedido hasta ahora el acceso total de los rescatistas”, indicó.

Frente a la posibilidad de encontrar con vida a los dos trabajadores que permanecen atrapados, el funcionario reconoció que el panorama es complejo debido a las características del accidente y las condiciones al interior de la mina.

“Que estas dos personas que aún están atrapadas se encuentren con vida es muy complejo en este tipo de circunstancias”, manifestó.

Entretanto, los organismos de socorro y el grupo de salvamento minero continúan con las labores de búsqueda y rescate en la vereda La Playa, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas de esta emergencia.