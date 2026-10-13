Contraloría de Tunja identificó hallazgos por más de $2.400 millones relacionados con el Aguinaldo

Procuraduría abrió indagación previa por presuntas irregularidades en la contratación de la edición 71 de la festividad.

Tunja

La Contraloría Municipal de Tunja identificó hallazgos por aproximadamente 2.461 millones de pesos en una auditoría relacionada con el Aguinaldo Boyacense. El contralor municipal, Félix Hernando Ramírez, explicó que las observaciones corresponden al manejo de la boletería de la edición 70, la compra de morrales para una actividad institucional y gastos asociados a una celebración de fin de año.

“Encontramos hallazgos administrativos, disciplinarios, hallazgos con incidencia fiscal, de responsabilidad fiscal”, manifestó al explicar los resultados de la auditoría de cumplimiento realizada bajo la metodología GAT 4.0.

El hallazgo de mayor cuantía asciende a cerca de 2.294 millones de pesos y está relacionado con la gestión, venta, recaudo y control de la boletería de los espectáculos artísticos de la edición 70 del Aguinaldo Boyacense. Según el contralor, se encontraron posibles falencias en la definición de las condiciones para administrar esos recursos dentro del convenio correspondiente.

“Observamos que no hubo una autorización de la concertación o determinación de la manera como, dentro de ese convenio administrativo, esos 2.294 millones aproximadamente por recaudo de boletería se podían manejar”, señaló el funcionario. Agregó que este hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal, y que el informe con los fundamentos técnicos ya es público.

Ramírez también reportó un hallazgo por 121 millones 400 mil pesos, relacionado con el pago de morrales para conmemorar el Día del Servidor Público, y otro por 45 millones 800 mil pesos, asociado a presuntos gastos suntuosos en un evento de fin de año.

“Dentro de nuestro plan de vigilancia, hicimos lo que teníamos que hacer, el control fiscal que, con la misionalidad de nuestra Contraloría, debemos cumplir”, afirmó el contralor. Las observaciones no constituyen por sí mismas una declaración definitiva de responsabilidad.

Procuraduría indaga contratación de la edición 71

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra servidores públicos por identificar de la Alcaldía de Tunja, por presuntas irregularidades en el proceso contractual para organizar la edición 71 del Aguinaldo Boyacense.

Según el Ministerio Público, las observaciones están relacionadas con la estructuración de los estudios previos y la selección del contratista, así como con una posible falta de claridad en las reglas del proceso y en la definición de los costos y la calidad del servicio.

La Procuraduría solicitó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si existió alguna falta disciplinaria. Esta actuación corresponde a un proceso distinto al adelantado por la Contraloría, que examinó aspectos relacionados con la edición 70 de la festividad.