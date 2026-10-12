Indeportes reporta daños en 56 sillas tras los incidentes entre las barras de Boyacá Chicó y Cúcuta

Los disturbios se presentaron entre las barras del Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo en la gradería oriental del estadio La Independencia de Tunja.

Tunja

El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá (Indeportes) rechazó los hechos de violencia registrados la noche del domingo en el estadio La Independencia de Tunja, durante el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol Colombiano.

Según el comunicado, los incidentes se presentaron en la tribuna oriental, donde se enfrentaron integrantes de las barras local y visitante. La situación llevó al árbitro central a detener el encuentro en el minuto seis del segundo tiempo, ante el riesgo para los aficionados, incluidos niños y niñas.

Tras lo ocurrido, Indeportes informó que 56 sillas de la tribuna oriental resultaron dañadas y habrían sido utilizadas como objetos contundentes durante el enfrentamiento.

La entidad anunció que solicitará a la Comisión Local de Fútbol evaluar el acceso de las barras del Cúcuta Deportivo a los próximos partidos que dispute el equipo en el estadio de Tunja. También pidió un pronunciamiento y una disculpa pública por parte de la barra local de Boyacá Chicó.

Indeportes Boyacá lamentó los hechos y reiteró que continuará promoviendo el respeto, la paz y la tolerancia en las tribunas, al señalar que estos comportamientos violentos no deben repetirse en el fútbol boyacense.

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