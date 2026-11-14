Empresario denuncia robo de $300 millones en andamios que ingresaron al colegio INEM de Tunja

Secretario de Educación de Tunja señaló que se investiga una posible suplantación de identidad y anunció una revisión de los protocolos de seguridad en las instituciones educativas.

Tunja

Un presunto robo de elementos de construcción dentro de las instalaciones del colegio INEM de Tunja fue denunciado por el empresario duitamense Hernán Ortega, quien asegura haber perdido 16 secciones de andamios certificados, avaluados en cerca de 300 millones de pesos. Los materiales fueron ingresados a la institución educativa luego de una solicitud de alquiler que, según el denunciante, habría sido realizada por una persona que se presentó como contratista del colegio. La Policía y la Sijín ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con Hernán Ortega, hace dos días recibió una llamada de una empresa identificada como BM, cuyos representantes solicitaron 16 secciones de andamios certificados para utilizarlos durante siete días en unas supuestas intervenciones en el INEM.

“Nos solicitaron 16 secciones de andamio certificado para dicha institución durante siete días. Atendiendo el requerimiento, llevamos los andamios que debían ser entregados dentro de la institución, en los patios del INEM”, explicó.

Ortega indicó que, al llegar al establecimiento educativo, fueron atendidos por tres jóvenes y que el personal de vigilancia de la empresa Trébol les permitió el ingreso de los vehículos para descargar los materiales.

“El vigilante desde la vigilancia de Trébol ya tenía la autorización para dejarnos entrar los carros y proceder a dejar los andamios, que terminamos de ubicar a las 10 de la noche”, relató.

El empresario aseguró que, al finalizar la entrega, preguntó por la persona encargada de pagar el servicio, pero fue comunicado telefónicamente con alguien que le pidió tranquilidad y le aseguró que los materiales quedarían protegidos dentro de la institución.

“Me dijo que tranquilo, que ahí quedaban en una institución pública segura, que no había ningún inconveniente y que al otro día nos veríamos para firmar los documentos de entrega de los andamios”, manifestó.

Sin embargo, cuando regresó a consultar por los elementos, recibió información sobre la autorización de ingreso que habría sido otorgada por el coordinador de vigilancia, con el visto bueno del rector de la institución. Según su denuncia, los andamios habrían sido retirados durante la madrugada sin que él fuera informado.

“Yo me pregunto cuáles son los protocolos que tiene la empresa Trébol de vigilancia para vigilar la entrada y salida de elementos en esta institución. ¿Por qué el rector permite que entren personas particulares a recibir los elementos y que, una vez están allí, actúen como si fueran funcionarios?”, cuestionó.

Ortega también puso en duda que los materiales hubieran sido recibidos durante la noche, cuando, según indicó, no se los habían querido recibir durante el día.

“¿Por qué el señor rector ordena entrar elementos en horas de la noche, cuando no me quisieron recibir en el día, y por qué ordena la salida de elementos en horas de la madrugada sin consultarle a nadie?”, agregó.

El empresario aseguró que acudió a las autoridades y que la Policía y la Sijín ya están adelantando las investigaciones. Además, pidió la intervención de la Alcaldía de Tunja y de la Secretaría de Educación para que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades.

“Es realmente preocupante que ni el alcalde, ni la Secretaría de Educación, ni la empresa de vigilancia respondan por estos hechos. Todos se lavan las manos y no hay ningún responsable”, expresó.

Secretaría de Educación habla de una posible suplantación

Frente a la denuncia, el secretario de Educación de Tunja, José Alberto Moreno, aseguró que se comunicó con el rector del INEM para conocer las circunstancias en las que se permitió el ingreso de los andamios.

El funcionario explicó que, de manera habitual, las instituciones educativas facilitan sus espacios para almacenar maquinaria y materiales de construcción cuando se adelantan obras en sectores cercanos, especialmente cuando cuentan con instalaciones amplias que permiten resguardar estos elementos.

“El rector me dice que usualmente, cuando hay obras en diferentes frentes del municipio y por allí ha habido maquinaria, el colegio, porque es grande y tiene unos espacios, facilita ordinariamente el resguardo de estos elementos”, indicó.

Según la información entregada inicialmente al secretario, una persona se habría comunicado con la institución para solicitar autorización de ingreso y almacenamiento de unos materiales que supuestamente serían utilizados en intervenciones de construcción en el entorno del establecimiento educativo.

“Una persona contacta a la institución para ingresar unos elementos de construcción para unas intervenciones que estaban haciendo en el entorno de la institución y posteriormente los saca”, explicó.

El secretario reconoció que todavía no tiene información detallada sobre lo ocurrido, pero señaló que una de las hipótesis que se está evaluando es que se habría presentado una suplantación de identidad.

“En realidad no tengo información adicional, solo que se está haciendo la averiguación y que, al parecer, hubo como una falsedad personal, una suplantación, y eso es lo que ya están evaluando las autoridades”, afirmó.

También aseguró que existen registros de video y procedimientos que permitirían hacer seguimiento a las personas que habrían engañado al empresario.

“Hay videos, tienen todo el protocolo para hacer el seguimiento de las personas que intimidaron, pues, al ciudadano, y estamos en etapa de averiguación”, agregó.

Finalmente, reconoció que lo sucedido genera preocupación y anunció que desde la Secretaría de Educación revisarán los procedimientos de seguridad en los establecimientos educativos para evitar que se repitan situaciones similares.

“Tenemos que afinar los procedimientos. Aunque los colegios son autónomos y tienen sus dinámicas, sus libros y sus protocolos para el ingreso y egreso, nosotros estaremos muy atentos para que no se repitan”, sostuvo.