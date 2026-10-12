Plan retorno: conozca las medidas previstas para este lunes festivo en Bogotá

Desde este domingo 11 de octubre, a partir de las 4:00 pm comienza a regir el plan Éxodo y retorno en Bogotá y varias ciudades del país.

La Secretaria Distrital de Movilidad y la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, trabajan de la mano para facilitar el regreso de los viajeros este puente festivo del Día de la Raza.

Durante este domingo 11 y lunes festivo 12 octubre, se implementará el pico y placa regional con el objetivo de facilitar y descongestionar las vías para el regreso de los ciudadanos, para ello, se implementarán varias modificaciones en algunos de los corredores viales de la ciudad.

En el corredor de la avenida carrera Séptima, se implementará un reversible sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la calle 183.

Por otro lado, el corredor de la Autopista Sur presenta reducción de tres a dos carriles a causa de las obras de TransMilenio entre los sectores de Maiporé y el sector 3M. También durante el plan retorno, se establecerán semáforos intermitentes desde Bosa hasta el sector La Sevillana.

En el corredor Bogotá-La Mesa-Girardot se implementarán medidas operativas como pare y siga para facilitar la circulación durante las jornadas de mayor afluencia vehicular, con presencia de los agentes de tránsito.

¿Cuáles son los corredores viales de ingreso a la ciudad?

Autopista Norte. Autopista Sur. Avenida Centenario o calle 13. Avenida calle 80. Avenida carrera Séptima. Avenida Boyacá y la Vía al Llano. Vía Suba–Cota. Vía a La Calera. Vía a Choachí.

La medida arranca desde este lunes 12 de octubre a las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por los corredores a esa hora.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa regional?

Pico y placa

De 12:00 m. a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

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