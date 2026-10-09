Plan Éxodo en Bogotá y Cundinamarca: restricciones, contraflujos y medidas para este puente festivo

Pico y Placa regional en Bogotá y Cundinamarca: así funcionará el Plan Éxodo el lunes 24 de marzo/ Getty Images

Bogotá y Cundinamarca activaron sus planes de éxodo y retorno para el puente festivo del Día de la Raza, entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre de 2026. Las autoridades reforzarán la vigilancia en los principales corredores viales ante el aumento de viajeros durante el fin de semana.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad estima que saldrán 1.181.208 vehículos y que ingresarán 1.071.145. Para atender el flujo vehicular, más de 150 personas, entre agentes civiles de tránsito, integrantes del Grupo Guía y policías de tránsito, estarán desplegadas en puntos estratégicos de la ciudad.

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Restricción para vehículos de carga en Cundinamarca

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, los vehículos de carga con peso bruto igual o superior a 3,4 toneladas tendrán restricciones en vías de Cundinamarca durante el puente festivo.

Los horarios establecidos son:

Viernes 9 de octubre: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., en sentido éxodo.

de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., en sentido éxodo. Sábado 10 de octubre: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m., en ambos sentidos.

de 6:00 a. m. a 3:00 p. m., en ambos sentidos. Domingo 11 de octubre: de 2:00 p. m. a 11:00 p. m., en sentido retorno hacia Bogotá.

Las restricciones aplican en los corredores definidos por las autoridades, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los viajeros y reducir las congestiones.

Contraflujo en la carrera Séptima este sábado

Una de las medidas previstas en Bogotá es la continuidad del piloto de contraflujo en la carrera Séptima, este sábado 10 de octubre, entre las calles 193 y 245, en sentido norte, de 7:30 a. m. a 1:00 p. m.

La estrategia busca ofrecer una alternativa a quienes salen hacia municipios del norte, distribuir el flujo vehicular entre la carrera Séptima y la autopista Norte y mejorar los tiempos de desplazamiento.

Pico y placa regional para el retorno

Quienes regresen a Bogotá el lunes festivo 12 de octubre deberán tener en cuenta el pico y placa regional, que funcionará en los nueve corredores de ingreso a la capital:

De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par: De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

La medida aplicará en vías como las autopistas Norte y Sur, las avenidas calle 13 y calle 80, la carrera Séptima, la vía al Llano y los corredores de Suba-Cota, La Calera y Choachí.

Las autoridades recomiendan revisar el estado técnico-mecánico de los vehículos, respetar los límites de velocidad y consultar las condiciones de las vías antes de iniciar el recorrido.