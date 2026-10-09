¡Tome nota! Estos son los cierres viales en al menos 10 departamentos este puente festivo

La Policía Nacional reportó seis cierres totales y 22 restricciones parciales en las vías de 12 departamentos del país por deslizamientos de tierra, pérdida de banca, daños en puentes y trabajos sobre las carreteras. Las autoridades advierten que cerca de cuatro millones de vehículos están pendientes por movilizarse durante este fin de semana, en el cierre de la semana de receso escolar.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Jair Alonso Parra Archila, informó que más de siete millones de vehículos ya han transitado por las vías del país y que se proyecta la movilización de otros 4,1 millones entre este viernes y el lunes festivo, durante los planes Éxodo y Retorno.

Entre las principales afectaciones está Arauca, donde se registran tres cierres totales: en la vía Saravena–Cubará, a la altura del puente Caño Negro, por la caída de un puente metálico; en la carretera Tame–Fortul, en el sector del puente El Tigre, por pérdida de banca; y en el corredor Hato Corozal–Tame, por daños estructurales en el puente Lopeño y pérdida de calzada.

En Boyacá permanece cerrado el paso en la vía Belén–Sácama, sector El Secreto, en el municipio de Socha, por un deslizamiento de tierra. La ruta alterna es Belén–La Palmera.

En Huila hay cierre parcial en la vía Pitalito–Garzón, sector Pericongo, por deslizamiento y pérdida de banca. También se registran restricciones en la vía Garzón–Neiva, en el municipio de Gigante, en los kilómetros 36+800, 41+800 y 42+200, por pérdida de banca y deslizamientos.

En Santander se presenta paso a un carril en la vía Curos–Málaga, sector Pangote, por tierra y escombros sobre la carretera. También hay restricciones en la vía Landázuri–Barbosa por socavación del terreno y afectación de la calzada, así como limitaciones para el tránsito de tractocamiones en la vía Bucaramanga–San Gil, sector Chicamocha.

En Magdalena, el colapso estructural del puente Mendihuaca, en la vía Santa Marta–Palomino, mantiene el paso a un carril mediante un puente provisional habilitado por el Ejército Nacional. La ruta alterna reportada es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.

En Antioquia, la vía Remedios–Zaragoza presenta cierre parcial en el sector del corregimiento de Fragua por caída de rocas. La ruta alterna es Medellín–Yarumal–Tarazá–Caucasia. En Risaralda, hay restricción en la vía Santa Cecilia–Asia, sector Taurí, por un deslizamiento de tierra y lodo.

La Policía también reportó afectaciones en corredores de Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño, entre otros departamentos, por obras, daños en infraestructura y pérdida de banca.

El coronel Parra advirtió que la temporada de lluvias, especialmente en Bogotá y Cundinamarca, obliga a los conductores a revisar las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos, en particular los frenos y los limpiavidrios, antes de emprender el viaje.

Para el Plan Retorno del lunes festivo, la Policía recordó que el pico y placa regional para ingresar a Bogotá funcionará así: los vehículos con placas terminadas en número par podrán ingresar entre las 12 del mediodía y las 4:00 de la tarde, mientras que los de placa impar podrán hacerlo entre las 4:00 y las 8:00 de la noche. Antes de las 12 del día y después de las 8:00 de la noche podrán ingresar vehículos sin restricción por el último dígito de la placa.

Las autoridades también recomendaron planear los recorridos teniendo en cuenta las restricciones para vehículos de carga y los pasos reversibles en corredores como la vía al Llano y el tramo Apulo–Mosquera, que conecta con la calle 13 de Bogotá.

Finalmente, la Policía pidió consultar el estado de las vías antes de salir, reducir la velocidad sobre calzadas mojadas, aumentar la distancia de seguridad, evitar detenerse en zonas de ladera con riesgo de deslizamientos y no intentar atravesar sectores inundados ni carreteras con cierres establecidos. También insistió en utilizar únicamente las rutas alternas autorizadas y prever demoras durante los desplazamientos.