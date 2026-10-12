En combates con el Ejército en Cajibío Cauca murieron dos integrantes de las disidencias de las Farc

Tras las acciones militares se decomisaron dos armas cortas y dos largas, un mortero, un dron y abundante munición, y se localizado un laboratorio con 105 kilos de pasta base de coca y 1.500 galones de ACPM. Crédito: Ejército Nacional.

Cajibío - Cauca

Dos integrantes de las disidencias de las Farc murieron durante combates con tropas del Ejército en la vereda El Dinde, zona rural de Cajibío, Cauca. En la operación se incautó abundante material de guerra y se inutilizó un laboratorio de cocaína.

Sobre los hechos, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella afirmó que “en Cajibío, Cauca, nuestras Fuerzas Militares golpearon a la estructura narcoterrorista Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de alias ‘Iván Mordisco’, que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas. La operación se desarrolló contra integrantes de la columna Fredy Martínez”

Tras las acciones militares se decomisaron dos armas cortas y dos largas, un mortero, un dron y abundante munición, y se localizado un laboratorio con 105 kilos de pasta base de coca y 1.500 galones de ACPM.

La información preliminar da cuenta que los cuerpos y material incautado fueron trasladados a Popayán para las diligencias judiciales correspondientes.

Previamente, el comandante de la Brigada 29, general Diego Jaramillo manifestó que “las tropas continuarán fortaleciendo su presencia en el departamento del Cauca mediante operaciones, conjuntas, coordinadas e interinstitucionales orientadas a proteger a las comunidades, reducir las capacidades de estas estructuras y mantener el control territorial”.

En la última semana los grupos armados al margen de la ley incrementaron su accionar violento en varias regiones del Cauca, dejando graves afectaciones para los integrantes de la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares y temor y zozobra en la población civil.