Explosión de vehículo acondicionado por disidencias dejó tres heridos en El Patía, Cauca

Bogotá

En el sector del peaje de El Bordo, municipio de Patía, en el departamento Cauca, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional atienden una acción terrorista atribuida a integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ quienes habrían empleado un vehículo acondicionado con explosivos.

De manera preliminar, se reportan tres civiles heridos. Los soldados desplegados en la zona mantienen el control del sector, mientras se adelantan verificaciones con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la Policía Nacional.

El Ejército rechaza este tipo de acciones, que ponen en grave riesgo a la población civil, y mantiene sus unidades en el sector para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento del Cauca.

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó ante esta acción terrorista y aseguró que la explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran totalmente la zona.

“Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse”.

El mandatario dijo a través de sus redes sociales que cada agresión de los grupos armados ilegales tendrá consecuencias, que los perseguirán para que respondan ante la justicia.