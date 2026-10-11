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11 oct 2026 Actualizado 20:52

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Popayán

Mujeres voluntarias trabajan en el Cauca por el bienestar de las familias militares

La iniciativa busca visibilizar en el suroccidente del país los programas sociales salud, educación, bienestar, recreación y deporte de la institución militar.

Voluntarias y personal administrativo del Ejército Nacional recorrerán diferentes municipios del Cauca. Crédito: EJército Nacional.

Voluntarias y personal administrativo del Ejército Nacional recorrerán diferentes municipios del Cauca. Crédito: EJército Nacional.

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Cauca

Voluntarias y personal administrativo del Ejército Nacional recorrerán diferentes municipios del Cauca para visibilizar las iniciativas de labor social que aportan al beneficio de las familias militares.

Por eso la Asociación Nacional Acción Social Ejército Colombia, ANASE, capítulo Popayán, recorrerá centros comerciales de Cauca, Valle del Cauca y Nariño durante el último trimestre del año para dar a conocer sus programas de apoyo al personal.

Es estos espacios se orientará a los visitantes sobre las iniciativas de salud, educación, bienestar, recreación y deporte. También presentarán los resultados de la gestión de recursos en el capítulo Popayán y en las 11 sedes con las que cuenta la asociación en el país.

Los ciudadanos podrán conocer productos institucionales como KBITO, balones y otros artículos. La iniciativa busca vincular a nuevos ciudadanos, empresarios y comerciantes a las actividades sociales de ANASE.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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