Mujeres voluntarias trabajan en el Cauca por el bienestar de las familias militares

Cauca

Voluntarias y personal administrativo del Ejército Nacional recorrerán diferentes municipios del Cauca para visibilizar las iniciativas de labor social que aportan al beneficio de las familias militares.

Por eso la Asociación Nacional Acción Social Ejército Colombia, ANASE, capítulo Popayán, recorrerá centros comerciales de Cauca, Valle del Cauca y Nariño durante el último trimestre del año para dar a conocer sus programas de apoyo al personal.

Es estos espacios se orientará a los visitantes sobre las iniciativas de salud, educación, bienestar, recreación y deporte. También presentarán los resultados de la gestión de recursos en el capítulo Popayán y en las 11 sedes con las que cuenta la asociación en el país.

Los ciudadanos podrán conocer productos institucionales como KBITO, balones y otros artículos. La iniciativa busca vincular a nuevos ciudadanos, empresarios y comerciantes a las actividades sociales de ANASE.